Po informacijah Tarče je bila za sojenje določena ista sodnica kot v primeru farmacevtka, ki je padel. Gre za zadevo, v kateri je bil Janković obtožen sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, ko naj bi od farmacevtke zahteval spolne usluge za pomoč pri reševanju stanovanjske problematike. Sodišče je takrat ugodilo Jankovićevemu zagovorniku, ki je zahteval uničenje telefonskih prisluhov zaradi zamujenega roka za začetek kazenskega pregona.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v oddaji Politično s Tanjo Gobec dejal, da bi tožilka, če bi s tem mislila resno, to storila že pred tremi meseci, ko so dobili vabila na sojenje. Ocenil je, da gre za potezo, ki je namenjena temu, da se o zadevi znova govori v medijih.

Janković: Dražba zemljišč ob centru Soča v četrtek bo

Sicer pa je Zoran Janković v oddaji Politično s Tanjo Gobec komentiral tudi javno dražbo zemljišč ob rehabilitacijskem centru Soča, kjer naj bi z javno dražbo ta zemljišča prešla k zasebnemu lastniku, ki tam načrtuje gradnjo prestižnih varovanih stanovanj. Janković je dejal, da je ministru za zdravje sam rekel, da zemljišč na dražbi ne bo prodal, dražba pa je lahko kadar koli umaknjena. Naj pa bi mu minister dejal, da ministrstvo denarja za ta zemljišča nima. Janković je tudi opozoril, da je sedanji zdravstveni minister že šesti po vrsti, s katerim se pogovarja o ureditvi tega stanja: ali odkup ali zamenjava in da nikakor ne gre za to, "da bi metali ven dializo ali avtizem". Dodal je, da gre za temo, ki se vleče že devet let, kot župan Ljubljane pa mora gledati tudi na interese mesta. Sicer pa je dejal, da že 12 let podpira center Soča.

Janković: S kanalizacijo C0 bomo odpravili 4.500 greznic

Glede kanalizacije C0, za katero je državni zbor soglasno priporočil ustavitev projekta in preveritev vplivov na okolje oz. vodo, je Janković dejal, da gre za politično obračunavanje. Da gre za projekt, ki je narejen kakovostno in pri katerem je nemogoče, da bi fekalije iztekale v pitno vodo. S tem kanalizacijskim kanalom bo odpravljenih 4.500 greznic, od tega 1.600 v Medvodah in Vodicah, je še povedal v oddaji Politično s Tanjo Gobec.

Dolgo čakanje na sojenje v zadevi parkirišča

Sojenje v zadevi parkirišča v Stožicah bi se moralo začeti že lani, septembra je postala obtožnica pravnomočna. Tožilstvo Jankoviću in soobtoženim očita zlorabo uradnega položaja, goljufije na škodo EU-ja, preslepitve pri pridobitvi posojila in ponarejanja oziroma uničenja poslovnih listin.

Obtoženi naj bi s fiktivno pogodbo za najem parkirišč podjetju Grep omogočili kreditno sposobnost, da je družba lahko pri NLB-ju najela 50 milijonov kredita. Ob tem pa je Mestna občina Ljubljana na ta račun prejela 9,4 milijona evrov tako iz proračuna kot tudi evropskih sredstev.

Sporne pogodbe pri gradnji športnega parka Stožice so bile osrednja tema oddaje Tarča (povezava na levi). V zapletenem krogu finančnih transakcij pri poslu s pogodbo o najemu parkirišč, za katera se še ni vedelo, čigava so, so se znašla podjetja, povezana z družino Janković, nekaj denarja naj bi se steklo neposredno na županov račun. Medtem pa je podjetje Grep denar trošilo tudi za več kot tisoč evrov vredna kosila in draga potovanja. Za dobrih devet milijonov evrov, v tem znesku je bila večina evropskih sredstev, naj bi zavedli tudi ministrstvo za šolstvo.