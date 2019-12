Zmago Jelinčič je prepričan, da se je prestop poslanke Lidije Ivanuša v SDS kuhal že dalj časa. Foto: BoBo

"Zadeva se je pripravljala pri SDS-u že kar dolgo časa. Vezni člen s poslanko je bil poslanec SDS-a Marijan Pojbič, ki mu je pač uspelo to narediti. Kaj so ji obljubili, ne vem in me tudi ne zanima," je dejal Zmago Jelinčič. Po njegovih besedah so bile prav obljube, ki jih je SDS dal Ivanuši, ključne pri njeni odločitvi.

"Da se je zadeva peljala že dolgo časa, se kaže v tem, da ima poslanka Ivanuša že danes svojo spletno stran in svoj Facebook z oznako SDS," je opozoril Jelinčič. Kot je dodal, je obenem vodja poslancev SDS-a Krivec predsedniku DZ-ja Dejanu Židanu že poslal dopis, da je v njihovi poslanski skupini ena oseba več.

Jelinčič meni, da bo poslanka Ivanuša pri SDS-u "razočarana, ker bo morala delati, kar pa bo zanjo težko". V zvezi z ugibanji, da naj bi k SDS-u prestopil tudi poslanec SNS-a Jani Ivanuša, pa je dejal, da so špekulacije morebiti posledica enakega priimka. "Mislim, da poslanec Ivanuša ne razmišlja o odhodu," je dejal.

Marijan Pojbič naj bi SNS-ovo poslanko zvabil v SDS, je prepričan Jelinčič. Foto: BoBo

SNS ostaja s tremi poslanci

"V poslanski skupini SNS ostajamo trije poslanci, morebiti pa bo tudi k nam kdo prišel," je dodal Jelinčič. Poslanec Ivanuša je medtem v izjavi za Delo zatrdil, da je strah pred tem, da bi tudi sam izstopil iz SNS-a, popolnoma odveč. Ni pa zanikal poskusov vplivanja nanj, da bi šel po enaki poti, zato je dejal, da bi moral premier Marjan Šarec udariti po mizi.

SDS: Poslanka je prepoznala naše vrednote

Vodja poslancev SDS Krivec pa je prestop poslanke Ivanuše komentiral z besedami, da v njihovi stranki z veseljem sprejmejo kogar koli, ki v programu SDS-a prepozna svoje vrednote. "Očitno so bili pritiski nanjo tako močni, da je to odločitev sprejela," je ocenil v izjavi za medije. Poudaril je, da se je poslanka sama obrnila na SDS in da ji niso "nič svetovali ali pritiskali nanjo".

Krivec je tudi zanikal, da bi imeli kakršne koli pogovore s poslancem Ivanušo. Na vprašanje, ali bi bila vrata SDS odprta tudi za poslanca DeSUS-a Roberta Polnarja, če bi se razšel s svojo stranko, pa je Krivec ponovil, da z veseljem sprejmejo kogar koli pod pogojem, da se poistoveti z vrednotami v programu SDS-a.

Poslanka Lidija Ivanuša je prestopila v SDS. Foto: BoBo

Ivanuša: Gre za nezdružljivost stališč

Razlogi za izstop poslanke Lidije Ivanuša iz SNS-a so po njenih besedah, ki jih je zapisala na Facebook, v vrednotni in profesionalni nezdružljivosti stališč z vodstvom stranke. Ravnanja SNS-a v zadnjem času namreč ne odražajo ciljev in vrednot, ki so zapisane v programskih dokumentih stranke in zaradi katerih se je odločila za aktivno politično udejstvovanje. "Mnogi med vami ste me upravičeno spraševali, zakaj podpiramo vlado, ki izvaja promigrantsko politiko, zakaj glasujemo proti višjim povprečninam, ki bi omogočile bistveno hitrejši razvoj slovenskih občin. Iz vaših besed je bilo moč razbrati očitke, da se prodajamo v zameno za politično funkcijo," je zapisala na Facebooku.

Kot je dodala, se v politiko ni podala zato, da bi reševala svojo eksistenco, niti zato, da bi kimala in delovala v nasprotju s svojimi prepričanji. "V politiko sem šla zato, ker želim konkretno prispevati k boljšemu življenju državljank in državljanov. Tega v okviru SNS-a ne morem uresničevati, zato je izstop edina možna in korektna odločitev," je še zapisala.

Ker se zaveda, da bi imela kot samostojna poslanka v parlamentu težko bistveno vplivala na politično odločanje, je sprejela odločitev, da se pridruži stranki SDS in njeni poslanski skupini,

Predsednik SDS-a Janez Janša je na družbenem omrežju Twitter že izrekel dobrodošlico novi članici in poslanki SDS-a. "Naša vrata so odprta za vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za Slovenijo in imajo pokončno hrbtenico," je zapisal.