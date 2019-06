Dragan Marušič je bil direktor zasebnega košarkarskega društva, na račun katerega so udeleženci znanstvene konference nakazovali kotizacijo. Foto: BoBo

Več kot 50.000 evrov kotizacij za matematično konferenco, ki so jo pred osmimi leti organizirale Fakulteta za matematiko Univerze na Primorskem in še tri javne ustanove, so morali udeleženci nakazati na račun zasebnega Akademskega športnega društva, katerega direktor je bil takratni dekan matematične fakultete Dragan Marušič. In ne samo to, med računi, ki jih je plačala univerza, je tudi masaža za Marušiča.

Stroški univerzi, kotizacije košarkarskemu društvu

Junija 2011 je na Bledu potekala petdnevna mednarodna matematična konferenca. Organizator je bila Fakulteta za matematiko (Famnit) Univerze na Primorskem (UP), soorganizatorji pa eden od inštitutov UP, ljubljanski Inštitut za matematiko in fiziko in Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Konference se je udeležilo 200 znanstvenikov iz različnih držav, ki so plačali po 300 evrov kotizacije. Običajno bi bilo, da bi plačila nakazali na račun osrednjega organizatorja konference, torej na račun Famnit, ki jo je takrat vodil Dragan Marušič. Ali vsaj na račune soorganizatorjev.

Toda ne. Več kot 50 tisoč evrov kotizacij je bilo nakazanih na račun zasebnega Akademskega športnega društva (AŠD) Famnit, ki ga je leta 2010 še z nekaterimi profesorji in študenti ustanovil Marušič in postal njegov direktor. Društvo v praksi ni bilo nič drugega kot zasebni Marušičev košarkarski klub. In kaj bi lahko imel košarkarski klub z organizacijo matematične konference? Seveda nič. In tudi ni imel nič. Iz računov, ki smo jih pridobili, je jasno razvidno, da so vse stroške konference, od najema prostorov do pogostitev, prenočitev profesorjev primorske univerze in turističnih taks – skupaj okoli 20.000 evrov – plačali UP in soorganizatorji. Poenostavljeno povedano: stroški kongresa so bili plačani iz javnih sredstev, prihodki iz kotizacij pa so se stekli na račun Marušičevega košarkarskega društva.

Univerza je Draganu Marušiču plačala tudi masažo. Foto: TV Slovenija

Košarkarski klub v vlogi "administrativnega skrbnika"

Kako na vse to odgovarjajo na UP-ju? Tako, da se sprenevedajo. Kotizacije so bile plačane na račun košarkarskega kluba, "ker je bil tak dogovor med partnerji, organizatorji konference". "Akademsko športno društvo Famnit je v partnerstvu imel vlogo administrativnega skrbnika," so pisno odgovorili na vprašanja TV Slovenija. Da je zadeva še bizarnejša, na UP-ju odgovarjajo, da "s podatkom, koliko je bilo denarja od kotizacij, ne razpolagamo".

Na vprašanje TV Slovenija, ali je Akademsko društvo Famnit morda nato prenakazalo denar od kotizacij s svojega računa na račun organizatorja konference, na UP-ju odgovarjajo: "Prenosov med UP in AŠD Famnit ni bilo."

Ta primer očitnega kanaliziranja javnih sredstev v zasebne roke nikoli ni prišel do organov pregona, je pa bila za tovrstne podobne prakse pozneje podana anonimna kazenska ovadba. Sum je bil, da se med matematično fakulteto in Marušičevim klubom pojavljajo finančne zlorabe in prelivanja sredstev.

UP Marušiču podaril masažo

In češnja na torti blejske matematične konference? Da bi bila zgodba še bolj incestna, je med računi, ki jih je plačala univerza, tudi zasebni Marušičev blejski aranžma: plačilo pijače za štiri evre v hotelski kavarni in masaža za 43 evrov.

Bo kdo ukrepal? Na univerzi odgovarjajo, da le zakaj bi. Tudi ministrstvo za šolstvo do zdaj ni nikoli stopilo na prste samovoljnemu ravnanju UP-ja in spornemu ravnanju z javnim denarjem.

Iz omar primorske univerze padajo okostnjaki