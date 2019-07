Imenovanje novega namestnika predsednika KPK-ja je potrebno, ker je Igorju Lambergarju 16. junija potekel mandat. Novi namestnik bo imenovan za dobo petih let. Foto: BoBo

Predsednik Pahor bo ukaz o imenovanju podpisal po javni predstavitvi, če bo Savski tudi pred javnostjo upravičil visoka pričakovanja, so sporočili iz urada predsednika.

Pahor je 26. junija od članov izbirne komisije za izvedbo ponovnega postopka za izbiro namestnika predsednika KPK-ja prejel poročilo o delu in seznam primernih kandidatov za funkcijo. Izbirna komisija je na seznam uvrstila štiri kandidate. Zorana Dimovića, Rajka Geriča in Jurčka Žmauca je ocenila kot primerne, Savskega pa kot zelo primernega. Javna predstavitev kandidata Savskega bo v četrtek v predsedniški palači, predstavitev pa bo vodila generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač.

Izbirna komisija je kot zelo primernega ocenila Simona Savskega, ker je po njeni oceni izkazal visoko stopnjo integritete, pokončno držo in jasno oblikovana stališča do posameznih vprašanj. Savski je univerzitetni diplomirani pravnik, diplomirani varstvoslovec in policist.

Na tretji javni poziv za namestnika predsednika KPK-ja, ki ga je objavil urad predsednika republike, je do 12. junija prispelo osem kandidatur. Poleg omenjenih so se prijavili še Borislav Snedec, Vanja Jus, Patricija Muršič in Marjeta Tratnik Volasko, ki pa je pozneje odstopila od kandidature.

Predsednik republike lahko imenuje novega namestnika predsednika komisije zgolj izmed kandidatov, ki mu jih je posredovala izbirna komisija. Predsednik imenuje namestnika predsednika komisije v 30 dneh po prejemu poročila izbirne komisije, lahko pa javni poziv tudi ponovi.