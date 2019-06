Komisija za preprečevanje korupcije Foto: BoBo

Prijavili so se Zoran Dimović, Rajko Gerič, Simon Savski, Jurček Žmauc, Borislav Snedec, Vanja Jus, Marjeta Tratnik Volasko in Patricija Muršič, so sporočili iz urada.

Kot so še sporočili, bodo kandidature zdaj predane izbirni komisiji, v kateri so Ivan Hršak (predstavnik državnega zbora), Benjamin Flander (predstavnik vlade), Jana Petrič (predstavnica Sodnega sveta), Helena Kamnar (predstavnica uradniškega sveta) in Erik Brecelj (predstavnik CNVOS - krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij).

Izbirna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev kandidatov in ocenila njihovo primernost ter najpozneje v 14 dneh predsedniku republike posredovala svoje poročilo. Predsednik republike nato imenuje novega namestnika predsednika KPK-ja, pri čemer je vezan na imena, ki mu jih posreduje izbirna komisija. Imenovanje mora opraviti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. V primeru, da ne imenuje nobenega kandidata, mora o tem obvestiti izbirno komisijo in ponoviti javni poziv. Do zdaj sta bila sicer neuspešna že dva poziva.

Imenovanje novega namestnika predsednika KPK-ja je potrebno, ker zdajšnjemu namestniku Igorju Lambergarju v nedeljo poteče mandat. Lambergar je na nedavni novinarski konferenci, na kateri je KPK predstavil poročilo o delu v preteklem letu, napovedal, da se najverjetneje vrača v policijo.

Novi namestnik bo imenovan za dobo petih let, pred imenovanjem pa je predvidena njegova javna predstavitev.