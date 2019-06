Statistični podatki zgovorno opisujejo spremembe, ki jih je od osamosvojitve doživela Slovenija. Foto: Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč/Radio Slovenija

Statistični urad RS (SURS) je ob praznovanju dneva državnosti objavil nekaj podatkov, kaj vse se je od spremenilo od razglasitve samostojnosti.

Struktura gospodarstva se je od leta 1991 močno spremenila, navaja SURS. Delež dodane vrednosti iz kmetijskih dejavnosti v skupni dodani vrednosti BDP se je zmanjšal za več kot polovico, s 5,7 odstotka (1991) na 2,2 odstotka (2018).

Močno se je zmanjšal tudi delež dodane vrednosti iz industrije in gradbeništva, s 44 odstotka (1991) na 33,2 odstotka (2018). Močno pa se je povečal delež dodane vrednosti iz storitev, s 50,3 odstotka (1991) na 64,6 odstotka (2018). Podobne spremembe so se zgodile tudi v drugih državah.

Slovenija se je po višini BDP-ja na prebivalca uvrstila v 2018 med evropsko osemindvajseterico na 16. mesto. Najvišji BDP so imeli v Luksemburgu (96.700 evrov), najnižjega v Bolgariji (7.800 evrov).

"Spremembe v gospodarstvu se odražajo tudi v zunanji trgovini Slovenije. V letu 1992 so bili glavni izvozni proizvodi Slovenije cestna vozila (11 odstotka izvoza), obleka (10 odstotka) in električni stroji in naprave (9 odstotka). Leta 2018 je bil največji delež vrednosti izvoza Slovenije ustvarjen s cestnimi vozili (16 odstotka), sledili so medicinski in farmacevtski proizvodi (10 odstotka) ter električni stroji in naprave (prav tako 10 odstotka)," razkrivajo državni statistiki.

Struktura gospodarstva s eje močno spremenila. Foto: Surs

Najpomembnejša za izvoznike ostaja Nemčija

Najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije je bila v vseskozi Nemčija. Pri trgovanju z drugimi članicami EU-ja se je najbolj povečalo trgovanje Slovenije z Avstrijo. Pri trgovanju z državami zunaj EU-ja je Slovenija največ blaga izvozila v države, nastale na ozemlju nekdanje Jugoslavije.

V letih po osamosvojitvi se je nekoliko povečal izvoz Slovenije v Rusko federacijo, v letih po gospodarski in finančni krizi pa se je izvoz v to državo povečal najbolj. Zelo se je okrepilo trgovanje s Kitajsko. Izrazito se je povečal uvoz iz Kitajske. Uvoz iz te države je v 1992 znašal 0,3 odstotka, v 2018 pa 3,3 odstotka celotnega uvoza Slovenije. V 2017 je s Kitajsko trgovalo že več kot petina vseh slovenskih uvoznikov (tj. podjetij, ki uvažajo). Več jih trguje le še z Italijo, Nemčijo in Avstrijo.

Najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenija je od leta 1991 Nemčija. Foto: Surs

Bogatejše prebivalstvo



Primerjava podatkov, koliko časa smo za nakup določene dobrine ali storitve morali delati v letu 1991 in koliko v letu kaže, da je bilo leta 2018 za kilogram kruha potrebno delati skoraj tretjino manj časa, za kilogram sladkorja trikrat manj, za kilogram kave štirikrat manj in za nov osebni avtomobil znamke Renault Clio še enkrat manj kot pred sedemindvajsetimi leti.

Čas dela potreben za nakup dobrin se je od leta 1991 precej zmanjšal. Foto: Surs





Največ nemških in italijanskih turistov

Podatki o prihodih in prenočitvah turistov pred 28 leti in lani so sicer po navedbah SURS-a težko primerljivi, ker je bila metodologija zbiranja teh podatkov pred kratkim spremenjena in posodobljena.

V letu 1991 smo v Sloveniji našteli 1,4 milijona prihodov turistov, prenočili pa so pri nas povprečno 3,4-krat. V 2018 je Slovenijo obiskalo skoraj 5,7 milijona turistov, prenočili pa so pri nas povprečno 2,6-krat.

Največ prenočitev tujih turistov pri nas so v 2018 ustvarili turisti iz Nemčije in Italije (po 12 odstotkov prenočitev tujih turistov), Avstrije (9 odstotkov), Nizozemske in Hrvaške (iz vsake po 5 odstotkov), Madžarske in Združenega kraljestva (iz vsake po 4 odstotkov).

Med turisti iz neevropskih držav so bili v letu 2018 najštevilnejši turisti iz ZDA. Ti so ustvarili 3 odstotke vseh v tem letu ustvarjenih prenočitev tujih turistov pri nas in hkrati za 24 odstotkov več kot v letu 2017. Sledili so turisti iz drugih azijskih držav, tem pa turisti iz Izraela, Republike Koreje in Kitajske.

Slovenija se stara

Slovenija se je morala takoj na začetku samostojne poti spoprijeti z velikimi gospodarskimi težavami, vendar jih je uspešno premagala. Težave se takrat niso končale za vedno. V 2008 in nekaj naslednjih let je tudi Slovenijo zajela velika gospodarska kriza. In tudi ta je zdaj že nekaj časa za nami. V 1991 se je slovensko gospodarstvo spopadlo z izgubo jugoslovanskega trga in z uvajanjem tržnega gospodarstva. V prvih letih samostojnosti se je Slovenija spopadala z visoko stopnjo inflacije: v 1991 je bila skoraj 250-odstotna; pod 10 odstotka je padla šele v 1995. V letu 2015 smo imeli celo deflacijo (–0,5-odstotno), v letu 2018 pa spet inflacijo (1,4-odstotno). Močno se je upočasnila tudi gospodarska aktivnost: v 1991 se je BDP realno zmanjšal za 8,9 odstotka, v 1992 pa za 5,5 odstotka. Po daljšem sorazmerno mirnem obdobju rasti je slovensko gospodarstvo znova doživelo precej turbulentna leta. Svetovna gospodarska in finančna kriza je močno prizadela vse njegove sektorje. BDP se je v 2009 zmanjšal za 7,8 odstotka. Po kratki okrepitvi v letih 2010 in 2011 je v letih 2012 in 2013 znova sledil padec. Med gospodarsko krizo se je močna soodvisnost sektorjev slovenskega gospodarstva pokazala še bolj izrazito. Prizadeti so bili vsi – tako podjetja, banke kot tudi država in javne finance. V zadnjih petih letih slovensko gospodarstvo znova okreva z letnimi rastmi večinoma med 3 in 5 odstotki, še bolj kot prej pa se kaže velika povezanost slovenskega gospodarstva s tujimi trgi.

SURS o gospodarskih nihanjih Slovenije

1. januarja 1991 je bila po podatkih državnih statistikov povprečna starost prebivalcev Slovenije 35,9 leta, 1. januarja 2019 pa že 43,4 leta. Na začetku leta 1991 je bilo v Sloveniji skoraj 21 odstotkov prebivalcev mlajših od 15 let. Na začetku leta 2019 je bil delež toliko starih prebivalcev skoraj 6 odstotnih točk nižji oz. 15 odstotkov. Obratno je veljalo za prebivalce stare 65 let ali več. Leta 1991 jih je bilo med celotnim prebivalstvom skoraj 11 odstotkov, v 2019 že skoraj 20 odstotka.

Posledica spremenjene demografske slike je na eni strani manjši vpis v osnovne šole. V šolskem letu 2018/19 je bilo osnovnošolcev skoraj 39.000 manj kot v šolskem letu 1991/92. Vendar se število otrok, vpisanih v osnovno šolo, od leta 2011 spet nekoliko povečuje, kar je posledica naraščanja števila rojstev v letih od 2004 do 2010, med drugim navaja SURS

Od leta 1991 se je povečala življenjska doba. Leta 1991 je bila povprečna starost umrlih 70 let, v 2017 pa skoraj 78 let. V 2017 v Sloveniji rojene deklice lahko pričakujejo, da bodo doživele 83,7 leta, dečki pa nekaj več kot 78 let.

Prebivalstvo Slovenije naj bi se po projekcijah povečevalo približno do leta 2025 (in se povečalo na približno 2,083 milijona), in to predvsem zaradi selitvenega prirasta (naravni prirast je bil namreč v letu 2017 prvič po letu 2005 spet negativen). Po letu 2025 naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. 1. januarja 2080 naj bi imela Slovenija 1.938.000 prebivalcev, kar je 6 odstotkov manj kot v začetnem letu teh projekcij, v letu 2015.

V naslednjih 65 letih naj bi se pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2018 so starejši (65 ali več let) predstavljali 19,4 odstotka prebivalstva, v letu 2057 naj bi bilo toliko starih skoraj 31 odstotkov prebivalcev Slovenije. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo. Dečki, ki se bodo leta 2080 rodili v Sloveniji, bodo lahko pričakovali 87 let življenja, deklice pa več kot 91 let.

Slabše razmerje med plačami in pokojninami

Na drugi strani se povečuje število upokojencev, spreminja se tudi razmerje med številom zavarovancev in številom upokojencev, pokojnine se v primerjavi s plačami zvišujejo počasneje. V 1991 je bilo v Sloveniji manj kot 400.000 upokojencev (med te štejemo tiste, ki so prejemali starostno, invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojnino); v 2018 jih je bilo 617.000.



"V letu 1991 je bilo razmerje med številom upokojencev in zavarovancev 2,0, v 2018 pa 1,52. Z drugimi besedami: v 2018 je na enega upokojenca prišlo nekaj več kot 1,5 zavarovane osebe (to je oseba, ki je obvezno ali prostovoljno vključena v pokojninsko zavarovanje). Tudi razmerje med plačami in pokojninami se slabša. V 1992 so povprečne neto starostne pokojnine dosegale 78,4 odstotka povprečne neto plače, v 2018 le še 58,5 odstotka," pojasnjuje SURS.

Slovenci se selijo v Nemčijo in Avstrijo

V Slovenijo se je največ ljudi priselilo v letih 2007, 2008 in 2009 (letno okrog 30.000). Takrat je bilo v Sloveniji izdanih veliko delovnih dovoljenj za tujce. Od leta 2010 se v Slovenijo priseli letno od 14.000 do 17.000 prebivalcev. Od leta 2006 naprej se je iz Slovenije odselilo od 12.000 do 16.000 prebivalcev Slovenije letno. Največ se jih je odselilo v letu 2009: 19.000, sledilo je leto 2017, ko se jih je odselilo skoraj 18.000.

Odseljeni so bili v 54 odstotkih državljani Slovenije, v preostalih 46 odstotkov pa tuji državljani. Največ državljanov Slovenije (44 odstotka) se je v 2017 odselilo v Avstrijo ali Nemčijo. Približno 50 odstotkov odseljenih državljanov Slovenije je imelo srednješolsko izobrazbo, približno 30 odstotkov terciarno izobrazbo, preostali pa osnovnošolsko izobrazbo ali manj.

