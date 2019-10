22-letna Slovenka je v uvodnem dvoboju premagala Južnokorejko Hyunji Yoon, v drugem Mongolko Munkhtsetseg Otgon, v tretjem pa Nizozemko Guusje Steenhuis, srebrno z lanskega svetovnega prvenstva.



Klara Apotekar (fotografija je arhivska) je ugnala vso konkurenco. Foto: EPA

V finalu zmaga po podaljšku

Polfinale proti Loriani Kuka iz Kosova, tretji iz letošnjega SP, je zmagovalka letošnjih evropskih iger dobila šele po podaljšku, ko si je priborila vazari. V velikem finalu je Apotekarjeva do zmage nad Nemko Malzahnovo prav tako prišla v podaljšku, ko je Nemka napravila nedovoljen vzvod na komolec in bila diskvalificirana. Slovenka in Nemka sta se danes srečali tretjič in še tretjič je zmagala Apotekarjeva.

Hiter konec za Velenškovo in Dragiča

Zadnji dan velike nagrade v Abu Dabiju je v kategoriji nad 78 kg nastopala tudi Anamari Velenšek, bronasta na OI 2016, a je izgubila že uvodni dvoboj proti Francozinji Anne M'Bairo.

Pri moških je edini slovenski predstavnik danes Vito Dragič (nad 100 kg) izgubil že uvodni dvoboj proti Ukrajincu Jakivu Kammu.

Tri medalje za Slovence

Slovenci se iz Abu Dabija tako vračajo s tremi odličji. Prvi dan tekmovanja si je Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg priborila drugo mesto, drugi dan pa je Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov zmagala.