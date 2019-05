V preteklem vladnem mandatu je koalicija neuspešno poskušala uskladiti predlog zakona o demografskem skladu. Foto: Pixabay

Vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubovič je po koalicijskem srečanju pred sejo vlade pojasnil, da so govorili o konceptu upravljanja državnega premoženja, ki je zelo razpršeno. Predlog gre po njegovih navedbah v smeri dveh stebrov. V prvi, in sicer pod Slovenski državni holding, bi sodile strateške naložbe države, ki se ne prodajajo, v drugi pa portfeljske, denimo nepremičnine in finančne naložbe. Te bi bile v demografskem skladu, je pojasnil Golubovič. Dodal je, da so določene izjeme, o katerih pa bodo še govorili.

V preteklem vladnem mandatu je koalicija neuspešno poskušala uskladiti predlog zakona o demografskem skladu. Zlasti med SMC-jem in DeSUS-om so bila bistvena razhajanja pri vprašanju upravljanja in strukture naložb, ki bi jih imel v lasti sklad. Po Golubovičevih navedbah je pomembno, da so se vse stranke trenutne koalicije uskladile glede koncepta. Prvi korak, torej da ministrstvo pripravi zakon, ki naj bi ga koaliciji predstavil junija ali na začetku julija, je po njegovih navedbah narejen. "Verjamem, da bo koalicija julija skupaj v DZ vložila zakon o demografskem skladu," je povedal vodja poslancev LMŠ-ja. Koalicija načrtuje, da bi zakon v DZ-ju sprejeli do konca leta.

To nakazuje, da bodo v DZ-ju zavrnili predlog zakona o demografskem skladu, ki ga je v parlamentarni postopek konec aprila vložil SDS. Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han je spomnil, da je SDS tedaj napovedal, da bo k oblikovanju končnega predloga povabil vse stranke, a tega "dobrega namena nima". Han je vložitev tega zakona SDS-a pripisal predvolilnemu obdobju.

SD bo tako predlogu SDS-a, ki bi sicer v demografski sklad prenesel celotno državno premoženje, nasprotoval, ob čemer Han verjame, da bo koalicija do konca leta oblikovala in sprejela svoj predlog demografskega sklada. "Smer, ki jo je zastavil minister za finance, je dobra," meni vodja poslancev SD-ja.

Vodja poslanske skupine SMC-ja Igor Zorčič meni, da gre osnutek, ki so ga prejeli, v smeri, ki jo je začrtala prejšnja vlada. Ko je DeSUS vložil svoj predlog zakona, je tedanja vlada podala posamezne pripombe, kar je zdaj upoštevano v trenutnem predlogu ministra Bertonclja, je povedal Zorčič in še pojasnil, da je za SMC to "relativno sprejemljiva zadeva". SAB in DeSUS se glede predloga finančnega ministra še nista izrekla.