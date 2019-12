Marko Bošnjak za izjave ni bil dosegljiv, prek odvetnika pa je sporočil, da postopek še ni končan, saj lahko vloži tožbo na upravno sodišče. Foto: TV Slovenija

Po poročanju TV Slovenija Marko Bošnjak protikorupcijski komisiji ni izročil dokumentov, s katerimi bi ovrgel sum o utaji davkov pri oddaji stanovanja v Ljubljani.

"Ni želel razkriti listin oziroma omogočiti preverjanja izvirnosti listin ter delodajalcu podati popolnih pojasnil in informacij, s katerimi bi se nesporno in brez vsakega dvoma lahko zavrnili očitki v povezavi z domnevnimi kršitvami," so navedli v KPK-ju.

V Banki Slovenije, kjer so ga prijavili KPK-ju, pa na uraden odgovor komisije še čakajo. Če bo komisija podala ugotovitve o kršitvah v ravnanju funkcionarjev, bo svet Banke Slovenije presojal, ali so podani razlogi za nadaljnje postopke, so pojasnili.

"Banka Slovenije težko živi z dilemo oz. dvomom, da drugi človek Banke Slovenije ni ustrezno ravnal v zvezi z oddajo premoženja v najem in plačila davščin. Ugotovljeno je bilo, da teh dokumentov ni izročil, in to je v skladu z našim zakonom neintegritetno dejanje," je za televizijo dejal predsednik KPK-ja Boris Štefanec.

Bošnjakovo stanovanje na Grablovičevi, veliko dobrih 40 kvadratnih metrov, naj bi viceguverner oddajal za 500 evrov mesečno, pri tem pa naj ne bi prijavljal dohodkov od oddajanja stanovanja. S tem naj bi državo prikrajšal že za več tisoč evrov, saj naj bi z oddajo stanovanja do zdaj zaslužil približno 30.000 evrov.