Norveški kralj Harald V. in Borut Pahor sta izmenjala odlikovanja. Foto: Twitter Boruta Pahorja

Pahorjev obisk je prvi državniški obisk kakega slovenskega predsednika na Norveškem.

Ob prihodu na Norveško sta Pahorja danes pred kraljevsko palačo v Oslu z vojaškimi častmi sprejela gostitelja, kralj Harald V. in kraljica Sonja. Po pregledu kraljeve častne garde so predsednik Pahor in člani kraljeve družine pozdravili tudi predstavnike slovenske skupnosti, ki živijo na Norveškem. Sledila je uradna izmenjava daril in odlikovanj, so sporočili iz urada predsednika republike.

Norveški kralj je predsedniku republike Slovenije Borutu Pahorju podelil odlikovanje prve stopnje, veliki križ norveškega kraljevega reda svetega Olava. Gre za najvišje norveško odlikovanje, ki ga kralj podeljuje tujim državnikom ob priložnosti državniških obiskov.

Pahor je norveškemu prestolonasledniku, princu Haakonu Magnusu vročil odlikovanje zlati red za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med Slovenijo in Norveško ter za promocijo boja proti podnebnim spremembam, zelenega prehoda v krožno gospodarstvo in odpravo revščine na diplomatsko mednarodnem področju.

Slovenski predsednik je tudi položil venca k spomeniku žrtvam druge svetovne vojne ob trdnjavi Akershus in obiskal norveški parlament, storting, kjer se je srečal s predsednico parlamenta Tone Wilhelmsen Troen.

Predsednik Pahor je na Norveškem na dvodnevnem državniškem obisku. Foto: Twitter Boruta Pahorja

Odlični odnosi med državama

V pogovoru sta sogovornika potrdila odlične odnose med državama, ki ju družijo sorodni pogledi glede večine vprašanj. Izmenjala sta mnenja o politični kulturi in zaupanju ljudi v institucije na Norveškem in v Sloveniji. Glede na trend padanja zaupanja v politične institucije sta se strinjala, da si je treba toliko bolj prizadevati za transparentnost njihovega delovanja.

Sogovornika sta spregovorila tudi o meji med svobodo govora in sovražnim govorom. Na kratko sta ocenila tudi gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Norveško ter se strinjala, da obstaja še veliko možnosti za poglobitev sodelovanja na tem področju.

Predsednik republike Pahor in norveški kralj Harald sta popoldne odprla razstavo sodobnega slovenskega industrijskega oblikovanja z naslovom Odprti smo! (We're open). Predsednik Pahor se bo nato srečal še z norveško premierko Erno Solberg.

Obisk skakalnice

Pahor in norveški kralj bosta v četrtek obiskala skakalnico Holmenkollen ter v tamkajšnjem smučarskem muzeju odprla razstavo slovenske alpske arhitekture. S postavitvijo slovenskega čebelnjaka, ki ga bo predsednik Pahor podaril gostitelju, bo poudarjen pomen trajnostnega razvoja, čebel in drugih opraševalcev, čemur tudi Norveška pripisuje velik pomen in je pred kratkim sprejela posebno strategijo na tem področju. V okviru predsednikovega obiska bo pripravljen poseben večer s koncertom in turistično promocijo Slovenije ter predstavitvijo tipičnih vin ter kulinarike.

V pogovoru s predsednico Tone Wilhelmsen Trøen sta sogovornika potrdila odlične odnose med državama, ki ju družijo sorodni pogledi glede večine vprašanj. Foto: Twitter Boruta Pahorja

Glavne teme pogovorov predsednika republike na Norveškem bodo po napovedih dvostransko in gospodarsko sodelovanje med državama, digitalizacija in umetna inteligenca. Govora bo tudi o aktualnih evropskih temah, obrambnem in vojaškem sodelovanju v okviru zveze Nato, podnebnih spremembah in krožnem gospodarstvu. Predsednik Pahor bo na Norveškem predstavil slovensko predsedovanje Evropski uniji v drugi polovici leta 2021. Obisk bo tudi priložnost za pregled gospodarskega sodelovanja in za izmenjavo stališč o aktualnih mednarodnih vprašanjih.

Promocija slovenskega znanja in gospodarstva

V ospredju Pahorjevega obiska na Norveškem je sicer promocija slovenskega znanja, raziskav, gospodarstva pa tudi oblikovanja, arhitekture, kulture in turizma. Predsednik republike in norveški kralj naj bi še danes v Oslu odprla razstavo sodobnega slovenskega industrijskega oblikovanja z naslovom Odprti smo! (We're open).

Predsednika republike na Norveškem spremljajo zunanji minister Miro Cerar, minister za šolstvo, znanost in šport Jernej Pikalo, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec ter predstavniki slovenskih podjetij in znanosti.

Osrednji dogodek, namenjen krepitvi gospodarskega in znanstvenega sodelovanja med državama, bo poslovna konferenca. Priredili jo bodo v četrtek na eni največjih evropskih neodvisnih raziskovalnih organizacij SINTEF, kjer bodo slovenskim in norveškim podjetjem predstavili dosežke s področij umetne inteligence, krožnega gospodarstva in trajnostne mobilnosti.