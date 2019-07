Janeza Lenarčiča je v četrtek za komisarskega kandidata vlada potrdila s 13 glasovi za in tremi proti. Foto: MMC RTV SLO

Povedal je, da noben resor, ki bi ga lahko dobil kot komisar, ni slab, saj da je mogoče na vsakem področju narediti veliko dobrega za Evropo in s tem za Slovenijo. Upa, da bo predsednica komisije Ursula von der Leyen pri razdelitvi resorjev upoštevala strokovnost kandidatov. Naštel je kar nekaj področij, ki ga zanimajo, tudi resor za širitev, a ta ni bil med prvimi, ki jih je omenil.

"Osebno in tudi za Slovenijo se mi zdijo zelo zanimivi resorji, ki jih je Slovenija nekoč že imela – zlasti za okolje, prav tako tudi resor za raziskave in resor za regionalno politiko," je dejal. Poleg širitve je omenil še digitalizacijo in mednarodno razvojno sodelovanje.

Vodja stalnega predstavništva Slovenije pri EU-ju in dolgoletni diplomat je prepričan, da bi si Slovenija zaslužila primeren resor tudi zato, ker dogovorjeni sveženj imenovanj na vodilne položaje ni geografsko in demografsko uravnotežen, tako da bi bilo treba to neuravnoteženost kompenzirati pri dodeljevanju resorjev.

Ambicijo von der Leyenove, da bi imela v komisarski ekipi polovico žensk, označuje za hvalevredno.

Katere stranke ga bodo podprle na odboru?

Parlamentarnemu odboru za zadeve Evropske unije se bo Lenarčič predstavil že prihodnji četrtek. Čeprav mnenje odbora ni zavezujoče, bo zanimivo videti, katere stranke ga bodo podprle, saj tudi iz dela opozicije prihajajo pozitivni odzivi na njegovo kandidaturo.

Kritike v Sloveniji glede domnevnega pomanjkanja demokratične legitimnosti zavrača z besedami, da med omenjenimi merili ni tega, da bi moral biti komisar izvoljen. Sploh pa ta kritika odpade po tem, ko ga je potrdila vlada, je dodal.

Lenarčič je tudi znova ponovil, kar je v pisnih izjavah izpostavil v preteklih dneh, da si želi iz domovine enotne podpore in da bo prihodnji teden v Sloveniji dovolj zgodaj pred sejo odbora DZ-ja, da se bo lahko sestal z vsemi relevantnimi sogovorniki.