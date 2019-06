Lista Marjana Šarca je pred letom dni na volitvah dobila 13 poslanskih mandatov. Zmagovalci volitev so bili s 25 poslanci v SDS-u, a je večina drugih strank zavrnila sodelovanje v vladi pod njihovim vodstvom. Tako je pogajanja prevzel Marjan Šarec, ki je vodil pogovore tako s SD-om, SMC-jem, DeSUS-om in SAB-om, na drugi strani pa še z Levico in NSi-jem. NSi se je odločil, da v vlado ne bo vstopil. Tudi Levica ni želela biti del vlade, je pa napovedala posebno sodelovanje z vlado. Pet strank je nato oblikovalo manjšinsko vladno koalicijo s 43 sedeži v državnem zboru.

Koalicija, v kateri LMŠ, SD in SMC po številu poslanskih sedežev lahko merijo moči, pri iskanju podpore za posamezne projekte krmari med levim in desnim političnim polom. Foto: BoBo

Šarec je zatrdil, da je bila odločitev o samostojni listi LMŠ za volitve v Evropski parlament pravilna. Dobili so namreč dva evropska poslanca, za kar si ne more pripisovati zaslug nihče drug, kar se po njegovih besedah na skupnih listah rado zgodi. Foto: BoBo

"Nismo zmagali, vendar smo 13. septembra po treh mesecih napornih pogajanj sestavili manjšinsko vlado," je na Facebooku zapisal Šarec. Svoje delo so začeli z zelo nizko podporo v merjenjih javnega mnenja, nato pa se je podpora zvišala. "Sam ne želim ocenjevati našega dela, saj ocene prepuščam analitikom, komentatorjem, ne nazadnje pa vam, državljankam in državljanom. Nekateri menite, da smo zanič, drugi nas hvalite, tretji pa pravite, da je nekaj stvari dobrih in nekaj slabih. To je tudi pričakovano in običajno, saj živimo v demokraciji," je poudaril.

Samostojni nastop na EU-volitvah je bil pravi

Nato pa se je obrnil v prihodnost in povezovanje strank skupine Alde. Pogovori so potekali že pre evropskimi volitvami, a so padli v vodo. "Naj se sliši še tako sebično, a za nas je pomembno, da smo preverili, koliko zaupanja uživamo med ljudmi," pravi Šarec. Lista LMŠ je sicer dobila dva evroposlanca od osmih.

Čeprav mu je katera od strank zavrnitev sodelovanja na evropskih volitvah morda zamerila, pa ideja o povezovanju strank Alde ni potihnila in naj bi o tem že potekali neuradni pogovori. Zdaj pa bo povezovanje po njegovem mnenju nujno, če ne bomo želeli pretirane razdrobljenosti, saj bodo naslednje volitve državnozborske. "Verjamem, da je to mogoče doseči, a z zavedanjem, da ne želimo pokroviteljstva, temveč sodelovanja na realnih predpostavkah," je dodal.

Leto dni od volitev in pogovorov o manjšinski vladi

Erjavec bi sodeloval že pri upokojencih

S Šarcem se je strinjal tudi predsednik DeSUS-a Karl Erjavec. Njegova stranka je na teh evropskih volitvah izgubila evroposlanca. Povezovanje strank, zlasti na levosredinskem polu, se mu zdi zelo realno, a mora imeti tu vodilno vlogo LMŠ. "To sodelovanje je lahko tudi mehkejše, da skupaj sodelujemo samo v poslanski skupini ali pa da sodelujemo, ko gre za določene odločitve," je dejal. Sam bi si že kmalu želel sodelovanja pri vprašanju demografskega sklada.

V SAB-u Šarcu ne verjamejo

Medtem pa so v Stranki Alenke Bratušek, kjer so se pred volitvami v Evropski parlament od povezovanja strank veliko pričakovali, zdaj zadržani. "Na zadnjem sestanku pred evropskimi volitvami nas je Šarec povabil na sestanek o sodelovanju strank Alde zato, da nam je povedal, da sodelovanja ne bo," je poudaril generalni sekretar SAB-a Jernej Pavlič.