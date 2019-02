Slovenija je svoja dodatna stališča sodišču predložila v petek. Foto: BoBo

Slovenija je tožbo proti Hrvaški vložila septembra 2016. Sedemčlanski senat sodišča je primer decembra lani odstopil velikemu, 17-članskemu senatu, ki bo najprej odločil o dopustnosti takšne tožbe.

Slovenija vztraja, da je bilo Ljubljanski banki v postopkih na Hrvaškem kršenih več pravic iz evropske konvencije o človekovih pravicah, med drugim pravica do poštenega sojenja in do učinkovitega pravnega sredstva in prepoved diskriminacije ‒ s tem, ko je hrvaška država pri tem kršila svoja lastna procesna pravila, načelo enakosti pred zakonom ter načelo neodvisnosti sodišč. Ljubljanska banka je bila tako nezakonito prikrajšana za svoje premoženje.

Banki je uspelo od hrvaških podjetij izterjati le 330.000 evrov. Znesek, ki ga zahteva Slovenija, znaša 429,5 milijona evrov.

Evropsko sodišče za človekove pravice bo po pričakovanjih slovenske strani o dopustnosti tožbe odločilo letos ali na začetku prihodnjega leta, odvisno od tega, ali in kdaj bo sklicalo ustno obravnavo, ki jo zahteva Slovenija. Celoten postopek pa bi lahko trajal več let.