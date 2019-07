Nova ameriška veleposlanica Lynda Blanchard. Foto: Twitter ameriškega senatorja Douga Jonesa

Njena kandidatura je naletela na precejšnje nasprotovanje demokratskih senatorjev. Za njeno imenovanje je glasovalo 55 senatorjev, 41 pa jih je bilo proti, med njimi je bila tudi senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar. Štirje senatorji so se glasovanja vzdržali.

Blanchardova doslej ni imela političnih izkušenj, bila je podjetnica in človekoljubna delavka v Alabami.

"Neutrudno bom delala v imenu Američanov"

V svojem nastopu v kongresu je Blanchardova Slovenijo označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v balkanskih državah.

Obljubila je, da bo neutrudno delala v imenu Američanov in v korist okrepitve odnosov s prijateljsko in zavezniško državo, piše v njeni izjavi, ki je objavljena na spletni strani senatnega odbora.

V izjavi je dejala še, da se zaveda, kako pomemben je položaj ameriškega veleposlanika v Ljubljani tudi za prvo damo Melanio Trump.

Kdaj bo prišla, še ni znano

Za zdaj še ni znano, kdaj bo prišla v Slovenijo. Po neuradnih informacijah bo predtem obiskala slovensko veleposlaništvo v Washingtonu. State Department je pojasnil, da Blanchardova pred predajo poverilnih pisem slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju v Ljubljani ne bo dajala intervjujev.

Na položaju veleposlanice bo nasledila Brenta Hartleyja, ki je svoj redni triletni mandat končal lani sredi julija. Predsednik ZDA Donald Trump je Blanchardovo na položaj veleposlanice predlagal junija lani, avgusta je prestala zaslišanje v senatnem odboru za mednarodne odnose, septembra je odbor njeno kandidaturo potrdil, vendar njena nominacija ni prišla na vrsto za glasovanje v celotnem senatu do januarja, ko je po novembrskih vmesnih volitvah mandat nastopil nov sklic kongresa. Nominacija je zato romala nazaj v Belo hišo, Trump jo je poslal nazaj v senat 18. januarja. Odbor za mednarodne odnose jo je brez novega zaslišanja posredoval na glasovanje v celoten senat in danes je bila potrjena.

Kdo je nova veleposlanica?

Lynda Gaye Cleveland Blanchard je soustanoviteljica razvojne fundacije 100X, ki se posveča ustvarjalnim rešitvam pri odpravljanju revščine in izboljšanju življenja otrok po svetu. Prav tako je soustanovila podjetje za upravljanje vlaganj v nepremičnine B & M, v katerem trenutno dela kot višja svetovalka.

Prostovoljka že več kot 20 let

V okvirju misije njene fundacije 100X je delovala v Afriki, Aziji in Južni Ameriki ter pomagala pri odpiranju sirotišnic, podjetij za proizvodnjo hrane in vodenju programov trajnostnega razvoja. Kot zagovornica ljudi s posebnimi potrebami je prostovoljno delala v odborih neprofitnih organizacij in podpirala številne izobraževalne programe v Alabami, pomagala je tudi družinam, ki jih je zanimala posvojitev otrok.

Lynda "Lindy" Blanchard je mati sedmih otrok, od katerih je štiri posvojila na tujem. Ima diplomo iz matematike in računalništva z univerze Auburn. Spletna stran fundacije 100X omenja, da je trenutno članica svetovalnega odbora neprofitne organizacije, ki ponuja terapevtsko jahanje za ljudi s čustvenimi, telesnimi, kognitivnimi in razvojnimi težavami Montgomery Area Nontraditional Equestrians.

Veleposlaniški položaj nagrada za finančne prispevke

Z možem Johnom, nepremičninskim magnatom iz Alabame, sta odboru za Trumpovo inavguracijo nakazala 553.500 dolarjev, pred tem sta kandidatom republikanske stranke od leta 2016 nakazala 2,6 milijona dolarjev, januarja pa sta sklad odbora za politično akcijo za Trumpovo ponovno izvolitev oplemenitila z 250.000 dolarji.