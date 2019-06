40 medalj za hrabrost in požrtvovalnost

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je sedmim posameznikom podelila medaljo za hrabrost, 33 posameznikov pa je prejelo medaljo za požrtvovalnost. Nagradi se podeljuje policistom in občanom za požrtvovalno in hrabro ravnanje pri reševanju ljudi ali premoženja.

Bobnarjeva je poudarila, da gre za nesebično in visoko etično delovanje, ki presega izpolnjevanje dolžnosti policistov.

Hraber odziv med požarom v jeseniški bolnišnici

"Neposredno pomoč sočloveku ste postavili pred svoje koristi, ob stran ste postavili vse svoje skrbi in v ključnem trenutku v prvi plan postavili nekoga drugega, in to brez vsake skrite agende," je povedala. Poudarila je, da je vedno šlo za minute, tako pri oskrbi in reševanju življenj kot pri lovu za storilci. Nagrado za hrabrost so prejeli policisti Žiga Ažman, Miroslav Vamberger, Andrej Bračič, Branko Zupanc in Mitja Božnik ter občana Mateja Štumpf in Jožef Glavač, ki so pomagali ob požarih.

Policista Ažman in Vamberger sta medaljo za hrabrost prejela zaradi pomoči ob januarskem požaru v jeseniški bolnišnici. "Ko priletiš tja, ne razmišljaš veliko o tem, kaj bi lahko bilo, kako bi lahko bilo. Vidiš, da so notri ljudje in da gori, uletiš, pomagaš, to je to," je ravnanje opisal Ažman. Tudi zavedanje, da si nekomu rešil življenje, pride šele po dogodku, je še dodal.

Medalja za požrtvovalnost (devotio virium). Foto: BoBo

Rešila žensko iz Save in zabodenega moškega

Policist Jurij Marušič je prejel dve medalji za požrtvovalnost. Skupaj z policistko Tajdo Šimac Turk sta decembra iz ledeno mrzle Save rešila podhlajeno žensko. Policista sta preplezala skale in drevesa ter ženski nudila prvo pomoč, po dogodku si je popolnoma opomogla. Šimac Turkova ostaja ob nagradi skromna, pojasnila je, da je takšno reševanje ni kot filmska akcija, ampak vsakdanje delo policista. "Največja nagrada je rešeno življenje," je še dodala.

Skupaj s še tremi policisti pa je Marušič aprila sodeloval tudi pri reševanju zabodenega moškega. "Oškodovanec je bil močno okrvavljen, zaboden. Kolega mu je pritiskal na rane in zaustavil krvavitve, jaz sem se z njim pogovarjal, da je ostal pri zavesti," je opisal Marušič. "Pomoč sva nudila brez pomisleka, pač je najina služba," je pojasnil policist Matej Cimerman.

Pomoč po eksploziji

Občana Mateja Štumpf in Jožef Glavač sta medaljo za hrabrost prejela zaradi tvegane pomoči ob decembrski eksploziji plinske jeklenke v sosednji hiši. "Slišala sva velik pok, stekla čez, jaz sem zlezla čez okno, da sem nama odprla vrata. Sosed je stekel po plinsko bombo, da jo je odnesel ven," je opisala Štumpfova, ki je na prosto pospremila hudo opečena stanovalca.

Glavač je med tem odnesel gorečo plinsko bombo na dvorišče, kjer je ogenj pogasil in nato zaprl ventil. "Ventila se ni dalo zapreti, verjetno je zaradi hitrega uhajanja ventil zamrznil," je pojasnil Glavač. Eden od stanovalcev je ranam podlegel, drugi pa se še zdravi. "Marsikdo je rekel, čuj jaz ne bi, bi poklical gasilce in počakal," je še povedala Štumpfova.

Lov na tatove

Za lov na kradljivce sta občana Žan Balen in Aljoša Gruškovnjak prejela medaljo za požrtvovalnost. Aprila so v lokalu v centru Ljubljane okradli gostjo, za kradljivci pa je stekel Balen. Med tekom za storilci je tudi poklical policijo. Storilci so na Kongresnem trgu želeli uiti s taksijem, kar sta Balen in Gruškovnjak preprečila. Ujeli so jih v parku za poslopjem parlamenta.

"Jaz sem ju prijel za jakne in zadržal, da je še en prišel pomagat," je akcijsko lovljenje tatov opisal Gruškovnjak. Po približno desetih minutah prerivanja pa so prišli policisti. Oba so storilci tudi ugriznili, uspeli pa so ujeti dva od treh tatov. Oba sta zatrdila, da med lovom za storilci nista razmišljala o morebitni nevarnosti.