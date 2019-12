Alenka Puhar in predsednik ZNP-ja Matevž Tomšič. Foto: BoBo

Kot menijo v Združenju novinarjev in publicistov, je v Sloveniji malo mislecev, "ki bi bili do slovenskega komunističnega sistema in njegovega jugoslovanskega malika bolj neprizanesljivi od Alenke Puhar, kar pa spet izraža s pošteno, na suhih podatkih utemeljeno ostrino".

Preiskovalno skupino EkstraVisor, ki jo je Televizija Slovenija ustanovila aprila 2016, sestavljajo pa jo preiskovalci Mateja Cankar, Neža Steiner, Vanja Gligorović, Anže Zabukovšek, novinar Viki Twrdy, vodja skupine pa je Lidija Hren, so nagradili zaradi raziskovanja malverzacij pri projektu Teš 6. "Javnosti so postregli s podatki o ključnih koruptivnih ravnanjih v projektu in njihovimi akterji, o čemer so mediji pred tem le namigovali," je zapisano v obrazložitvi nagrade.

Igorja Omerzo pa so nagradili zaradi sistematičnega in neprekinjenega raziskovanja arhivskega gradiva, sestavljanja zgodbe za zgodbo ter nudenja vpogleda v "najbolj krut in nečloveški del polpretekle zgodovine". Njegov zakaj je po navedbah ZNP-ja razgaljenje preteklega političnega režima.

Ustanovitev ZNP-ja je sicer povezana z letom 2007, častna priznanja pa so prvič podelili leta 2011, v spomin na urednika in novinarja Boruta Meška, ki je umrl 20. maja 2010.