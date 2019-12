Angelika Mlinar se ne želi odpovedati avstrijskemu državljanstvu. Foto: BoBo

V SAB-u ob tem pričakujejo, da bo vloga Angelike Mlinar za slovensko državljanstvo čim prej rešena.

Mlinarjeva je tudi zaprosila za dovoljenje, da ji Avstrija dovoli, da zaprosi še za slovensko državljanstvo. "Če mi tega teoretično ne bi dovolili, bi mi morali v Avstriji odvzeti državljanstvo, a tega si ne predstavljam. Prejšnji teden so na primer odvzeli državljanstvo borcu skrajne skupine Islamska država, toliko da postavimo stvari v kontekst. Preselila se bom v Slovenijo, verjetno ne moreš biti minister, če živiš na Dunaju," je dejala in tudi kritična do restriktivne avstrijske zakonodaje na področju dvojnih državljanstev.

Zaradi zapleta se je slovenski javnosti opravičila, glede ministrovanja pa dejala, da to ni le zanjo osebno velika čast, ampak tudi velik korak nasproti narodni skupnosti koroških Slovencev. "V vasi, v kateri sem odraščala, je to 'štorija' za celo vas," je ponazorila.

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je ob tem dejala, da predsednik vlade Marjan Šarec verjetno lahko pohitri postopke, da bi že na decembrski seji predlagal novo ministrico, sama pa ima rok za opravljanje poslov na kohezijskem ministrstvu do 7. januarja, to je trenutno končni rok.

Zaplet z državljanstvom

Pričakovanje, da bo ta resor čim prej dobil novega ministra s polnimi pooblastili, so pred nekaj dnevi izpostavili tudi nekateri vodje poslanskih skupin.

SAB je sicer že pred nekaj tedni razkril, da si želi na tej funkciji Angeliko Mlinar, ki je bila tudi strankina vodilna kandidatka na evropskih volitvah, vendar se je zapletlo pri vprašanju njenega državljanstva. Na ministrstvu za javno upravo in v službi vlade za zakonodajo menijo, da mora imeti minister slovensko državljanstvo, Mlinarjeva pa se ne namerava odpovedati avstrijskemu. Če ji ne bodo pustili imeti dvojnega, bo to zadeve zakompliciralo, je povedala že pred nekaj tedni.

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je ob razkritju, da je Mlinarjeva njihova favoritinja za ministrico, dejala, da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev slovenskega državljanstva in ureja stvari, da ga dobi.

SAB bo predlagal že tretjega ministra za ta resor

Po odstopu Iztoka Puriča od začetka oktobra službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sicer vodi Bratuškova. Purič je resor vodil po odstopu Marka Bandellija, ki je bil prva izbira SAB-a za to ministrsko mesto.