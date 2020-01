Foto: Reuters

Slovenski vojaki so razporejeni na 12 misijah. Tako so prisotni na petih misijah/operacijah zveze Nato (največ jih je na misiji Kfor na Kosovu), na dveh misijah EU-ja in ZN-a, poleg tega pa še na mornariški operaciji EU-ja EUNAVAFor (Operacija Sofija) ter na misiji Okrepljena prednja prisotnost v Latviji.

Evakuirana šesterica je sodelovala v operaciji na misiji Neomajna odločenost, v kateri sodeluje koalicija okoli 30 držav v boju proti Islamski državi, pod vodstvom ZDA. V tej misiji sodeluje še slovenski častnik v poveljstvu koalicije, ki deluje pri Osrednjem vojaškem poveljstvu Združenih držav Amerike v Tampi (US CENTCOM), ki bo, kot je na tiskovni konferenci v sredo pojasnil obrambni minister Karl Erjavec, še naprej sodeloval v omenjeni operaciji. Slovenska vojska je sicer svoje pripadnike prvič napotila v operacijo kriznega odzivanja 14. maja 1997.

Prvi so bili na humanitarno operacijo Alba v Albaniji napoteni zdravstvena enota Slovenske vojske in štirje častniki za povezavo, od takrat naprej pa se je število pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske postopoma povečevalo.