Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane, Sečovlje, Sočerga in Dragonja. Foto: BoBo

Promet je povečan iz Hrvaške proti Avstriji, na mejnih prehodih s Hrvaško vozila čakajo do ene ure, kolona je tudi pred Karavankami, kažejo podatki Prometnoinformacijskega centra za državne ceste (PIC).

Na primorski avtocesti je zastoj pred Senožečami proti Ljubljani dolg tri kilometre.

Vozila stojijo na štajerski avtocesti med počivališčem Maribor vzhod in pokritim vkopom Malečnik v smeri proti Avstriji, kolona je trenutno dolga tri kilometre.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil trenutno dolga en kilometer.

Gost promet z zastoji je tudi na cestah Šmarje–Koper in Izola–Strunjan.

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško je podaljšano čakanje za vstop v državo. Osebna vozila najdlje čakajo na prehodih Gruškovje, Sečovlje in Dragonja, in sicer do ure in pol.