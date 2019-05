Obrambni minister Karl Erjavec na odkritju spominskega obeležja na Pokljuki. Foto: Twitter/MORS

Odkritja spominskega obeležja pred Vojašnico Rudolfa Badjure na Rudnem polju na Pokljuki se je udeležil tudi minister za obrambo Karl Erjavec. Spomnil je, da so tamkajšnji pripadniki teritorialne obrambe leta 1990 enotno zavrnili ukaz agresorske JLA o oddaji orožja.

Spomnil je na strateški pomen Gorenjske, čez katero poteka prometna povezava z Avstrijo in Italijo, v času vojne. "Dnevi osamosvojitvene vojne na Gorenjskem so bili napeti dnevi pogajanj in spopadov. Osamosvojitveni borci, ki so bili zelo dobro pripravljeni, pa so pokazali veliko usposobljenost in obilo preudarnosti v spopadih in pogajanjih na mejnih prehodih," je dejal in dodal, da se je veliko domoljubje na Gorenjskem pokazalo tako v sami osamosvojitveni vojni kot tudi že prej.

Erjavec je čestital Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska za ves trud, ki ga vlagajo v zbiranje gradiva o dogodkih v pripravah na osamosvojitev in med samo osamosvojitveno vojno, so sporočili z ministrstva za obrambo. Vojašnica Slovenske vojske na Pokljuki je poimenovana po Rudolfu Badjuri, prvem slovenskem učitelju smučanja in organizatorju planinstva. V njej deluje enota 132. gorskega polka. Pokljuka je danes, tudi zaradi Slovenske vojske, uveljavljeno in tradicionalno prizorišče biatlonskih tekem najvišjega ranga. Februarja leta 2021 bo Pokljuka prizorišče svetovnega prvenstva v biatlonu. Erjavec je ob tem poudaril, da je že naročena idejna zasnova za ureditev in modernizacijo vojašnice.