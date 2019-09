Na primorski avtocesti so še vedno zastoji, prav tako na vzporednih regionalnih cestah. Foto: BoBo

Policisti so ugotovili, da so se popoldan na primorski avtocesti zgodile tri prometne nesreče. Do prve nesreče je prišlo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Do druge prometne nesreče je prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, v kateri je bilo udeleženih sedem vozil. Do tretje nesreče je prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, v kateri so bila udeležena tri vozila. Dve od treh sta bili udeleženi že v drugi nesreči.

Nobeden od udeležencev ni utrpel telesnih poškodb. Vsem voznikom so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa je pokazal, da nihče ni vozil pod vplivom alkohola. Nastalo je za okoli 50.000 evrov materialne škode, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Promet je v času opravljanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic potekal samo po odstavnem pasu, vozni in prehitevalni pas sta bila zaprta, okoli 17.20 pa je bil znova v celoti sproščen, a je v tem času nastal zastoj, v nekem trenutku dolg celo 21 kilometrov.

Zastoji so nastali tudi na vzporednih regionalnih cestah in na ljubljanski obvoznici.