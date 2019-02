Oglas

Spletnih prevar je vse več, tudi takih, ki se dogajajo v imenu ljubezni in žrtev ne prizadenejo zgolj čustveno, temveč jih tudi finančno oškodujejo. Scenarij je znan: vse se običajno začne na Facebooku ali katerem drugem družbenem omrežju, kjer dobro organizirana skupina kriminalcev ustvari profil šarmantnega in privlačnega moškega. Običajno gre za zdravnika na misiji, delavca na naftni ploščadi ali vojaka. Vsi imajo tragično življenjsko zgodbo, so vdovci ali pa ločenci ter močno osamljeni. Nekateri imajo majhnega otroka. Žrtve prevarantov so večinoma osamljene gospe srednjih let, zgodba pa se začne s prošnjo za prijateljstvo. Ko žrtev prošnjo potrdi, novi spletni prijatelj začne s komunikacijo. Sprva si zaželi le dopisovati, a kmalu da jasno vedeti, da si želi čim bolj intimnega odnosa. Z žrtvijo deli svojo tragično usodo in tudi fotografije, vse z namenom, da bi se čim bolj navezala nanj in se na koncu zaljubila. Ko vez, čeprav virtualna, postane dovolj močna, se šarmantni gospod na svojo damo obrne s prošnjo za nakazilo denarja. In ta ga nakaže. Sledi nič kaj prijetna streznitev. Romantični Romeo pa izgine v neznano.

Žrtve niso zgolj moški

Tudi moški niso imuni na ljubezenske prevare na spletu. Zgodba je običajno taka, da na katerem od portalov za zmenke spoznajo simpatično dekle, ki pravi, da prihaja iz Rusije. Sledi več mesečno dopisovanje in izpovedovanje neskončne ljubezni. Končno napoči trenutek, ko si dekle zaželi bližnjega srečanja. Seveda je sama brez denarja in zaprosi svojega dragega za denar za letalsko karto, vizo, zdravstveno zavarovanje. Stroškov seveda ni konca, v trenutku, ko zaljubljenec neha nakazovati denar, izpuhti tudi ljubezen. Pogosto je tudi izsiljevanje z intimnimi posnetki. Zgodba se začne tako, da izsiljevalci na družbenem omrežju, najpogosteje sta to Facebook ali Badoo, ustvarijo lažni profil mladenke, ki je lepa, privlačna, zapeljiva. Stopijo v stik z žrtvijo in začne se virtualno zapeljevanje, ki nemalokrat pripelje do izmenjevanja intimnih fotografij oziroma video posnetkov. Epilog je jasen, začne se izsiljevanje.

Kaj lahko storimo, če se ujamemo v ljubezensko spletno prevaro?

»Največkrat gre za denar, v nadaljevanju pa tudi za delovno mesto, pozicijo, za opustitev nekaterih funkcijskih ravnanj,« pojasni Robert Praček z Uprave kriminalistične policije GPU ter doda, da so izsiljevalci pogosto dobro organizirane kriminalne tolpe iz tujine, zato jih je težko izslediti. Kriminalcem gre na roko tudi dejstvo, da žrtve zaradi občutka sramu, izsiljevanja pogosto ne prijavijo. Pa tudi če jih, je tovrstne zločine težko preiskovati. »Težavno je tovrstno raziskovanje v tem, da je treba največkrat pridobiti podatke tudi iz drugih držav, torej gre za mednarodno sodelovanje. Denarja pa nazaj praktično ne dobijo nikoli. Tudi posnetkov nikoli ne zbrišejo. Kar je enkrat na internetu ostane vsaj za nekaj časa.«

Izdajal se je za Facebook administratorja

Celjanka je pred časom pozabila geslo za svoj Facebook profil. Ker ji ga nikakor ni uspelo ponastaviti, se je po nasvetu prijateljev obrnila na mladeniča iz Kranja, ki se je predstavljal kot Facebook administrator. Namesto, da bi ji pomagal, pa je lažni administrator njen profil prijavil kot lažen, zato ga je Facebook izbrisal. Po nekaj mesecih si je ustvarila novega, mladeniču pa je blokirala dostop do profila. Takrat jo je začel nadlegovati z drugih profilov. »To je počel s profila, za katerega sem kasneje izvedela, da ga je ukradel moji znanki iz Celja in ga zdaj uporablja on, češ da mu ona to tudi dovoli, ker je njegova prijateljica. To seveda ni res,« je povedalo sogovornica, ki je želela ostati anonimna. Prosila ga je, naj jo pusti pri miru, mu sporočila, da ga bo prijavila policiji, v odgovor pa je postala tarča groženj. »Bili so klici s Facebooka, tudi videoklic, češ da bi mi lahko pomagal. V tistem videoklicu me je tudi vprašal, zakaj sem zapeta do vratu. Naj malo odpnem, naj malo pokažem dekolte, enkrat je bil celo v mojem kraju in je rekel, naj pridem ven, ampak sem zavrnila.« Naša sogovornica ni edina, na katero naj bi se spravil isti moški. Žrtev naj bi bilo več. Pri nekaterih se ni končalo le s spletnim nadlegovanjem, pove naša sogovornica. Januarja je mladega Kranjčana prijavila policiji. S policije so nam sporočili, da v omenjenem primeru preiskujejo sum zalezovanja.

Goljufije, kraje identitete, zalezovanje

Spletnih prevar je vse več, svarijo strokovnjaki, zato bodo v oddaji Koda preverili, zakaj se tako zlahka ujamemo v past premetenih goljufov. Pogovarjali so se tudi z evropskim poslancem Francem Bogovičem in novinarjem Boštjanom Veseličem, ki so jima na Facebooku ukradli identiteto. Gledalci pa boste slišali tudi izpoved dekleta, ki jo je po spletu nadlegoval moški, ki se izdaja za spletnega administratorja. V Kodi torej o dobro spletenih kriminalnih mrežah, ki lovijo na limanice naivne uporabnike družbenih omrežij, o tem, zakaj tako zlahka nasedemo prevaram, kdo so žrtve in kdo storilci, pa tudi o tem, da se nadlegovanje iz virtualnega sveta lahko prenese tudi v resnični svet.

