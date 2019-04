10 klubov se je zaradi slabega informiranja o dogodku odločilo za bojkot letošnje Škisove tržnice. Foto: Borut Živulović/BoBo

Po poročanju Radia Študent je bojkot Škisove tržnice 2019 napovedalo 10 študentskih klubov iz vzhodne Slovenije, in sicer Klub koroških študentov, Klub mariborskih študentov, Klub ormoških študentov, Klub prekmurskih študentov, Klub ptujskih študentov, Klub študentov Lendava, Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, Klub študentov Slovenska Bistrica, Študentski klub Slovenskih goric in Študentsko-mladinski klub Klinka.

Po poročanju radia so študentski klubi prek objav v medijih in izjav delavcev na lanski Škisovi tržnici v zadnjih tednih prejeli povsem nasprotne informacije v povezavi s celotnim dogodkom, kot so jim jih predstavili v okviru organov zveze. "Zveza, ki bi morala povezovati vse študentske klube v Sloveniji in ki med svojimi vrednotami izpostavlja integriteto, dobro komunikacijo, transparentnost in zaupanje, je vsaj 10 svojih članic močno razočarala," odziv klubov navaja Radio Študent.

Na očitke o razkrivanju informacij v povezavi z izginotjem 70.667,70 evra je predsednica Zveze Škis Nina Plank dejala, da so takoj po prejetju informacije od policije, da so zadevo predali tožilstvu, obvestili interne javnosti in opravili regijske seje. "Pred tem pa klubov niso obvestili zgolj zaradi priporočila policije in učinkovitosti preiskave. Sama preiskava trenutno še poteka, tudi s tožilstva so nam sporočili, da zadeva še ni končana," je proces razkrivanja informacij razložila predsednica Zveze Škis.

Kot je povedala Plankova, so za konstruktivne kritike in predloge v zvezi vedno odprti in so bili že pred objavo prispevka na Radiu Študent z njimi na vezi. Takoj po Škisovi tržnici imajo med drugim namen celovito prenoviti strategijo komuniciranja s študentskimi klubi. K prenovi bodo povabili predstavnike vseh slovenskih klubov. Skupaj z njimi in strokovnjaki na tem področju nameravajo pripraviti "dokument s kakovostno podlago in ciljem, da se raven komuniciranja še izboljša".

Razočarani klubi so med drugim zahtevali, da naj se zveza "skozi svoje delovanje vrne k svojim vrednotam, s katerimi bi resnično morala skrbeti za vse svoje članice in dobrobit študentov in dijakov v Sloveniji". Plankova je za STA zagotovila, da Zveza Škis vse svoje projekte in dejavnosti izvaja za dobrobit slovenskih dijakov in študentov, in dodala, da prek Študentske organizacije Slovenije dejavno sodelujejo pri spremembah nacionalne zakonodaje, ki ureja socialni položaj in dostop do znanja za študente in dijake.

Po njenih besedah, z izjemo teh 10 klubov, iz podobnih razlogov noben drug klub ni odpovedal svoje navzočnosti na Škisovi tržnici 2019. Klubi imajo na tržnici priložnost predstaviti svoje dejavnosti v klubu, v njihovi domeni pa je, ali to izkoristijo in so na prireditvi dejavno prisotni ali pa so tam samo kot obiskovalci. "Seveda je cilj Zveze Škis, da bi na Škisovi tržnici sodelovali vsi študentski klubi Slovenije," je še dejala Plankova.