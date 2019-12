Z napredkom razprave o pokrajinah je zadovoljen tudi predsednik republike Borut Pahor. Foto: MMC RTV SLO/pokrajine.si

Potem, ko je pozno poleti strokovna skupina predstavila prostorsko razmejitev pokrajin - predlagala je 10 pokrajin ter samostojno Ljubljano in Maribor- , je zdaj pripravljen tudi seznam nalog in pristojnosti, ki bi se z državne in lokalne ravni prenesle na pokrajinsko. V ta namen bo treba spremeniti veliko število različnih zakonov, pojasnjuje profesor Borut Holcman z mariborske pravne fakultete.

"Osemindvajset zakonov, ki se nanašajo na državno ureditev Republike Slovenije, šest, ki se nanašajo na pravosodje, šestindvajset, ki se nanašajo na javno upravo in predvsem na ministrstvo, štirje s področja civilnega prava, pet s področja kazenskega prava, deset zakonov s področja gospodarsko-upravne ureditve, osem s področja javnih financ, šestindvajset s področja gospodarskih dejavnsti, štiriintrideset s področja negospodarskih dejavnosti in enajst s podorčja delovnega prava, zdravstvenega in socialnega varstva," je dolg spisek zakonov, ki jih je potrebno spremeniti za Radio Slovenija naštel Holcman.

Vključitev finančnega ministrstva

Z napredkom je zadovoljen tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je po srečanju štirih predsednikov napovedal vključitev finančnega ministrstva v pripravo pokrajinske zakonodaje.

"To bi pomenilo, da lahko delovna skupina pripravi tudi enega najbolj zahtevnih zakonov - to je zakon o financiranju pokrajin. Tako da bi bilo odločevalcem, ko bo za to dozorel čas, jasno vse, kar jim je potrebno vedeti, za odločitev o enem od zakonov, ki zahteva dvo tretinjsko večino v DZ-ju. To je zakon o določitvi pokrajin," je povedal Pahor.

Javna razprava o predlogu ustanovitve pokrajin bo potekala do 20. februarja, pripravljavci predloga pa pozivajo lokalne skupnosti, da o predlaganih rešitvah razpravljajo na občinskih svetih.