Violeta Tomić. Foto: BoBo

Nova24TV je avgusta 2017 na svoji spletni strani objavila prispevek z naslovom Poslanka ZL Violeta Tomić si jo je "luftala" v hotkah na trajektu za Vis s fotografijami. Po mnenju tako okrajnega kakor višjega sodišča, kamor se je pritožil medij, so besedilo in nekateri anonimni komentarji žaljivi.

Delo poroča, da je okrajno sodišče ugotovilo, da Nova24TV s to objavo ni odprla kakršne koli resne razprave o zadevah javnega interesa, kjer bi ji bila lahko dovoljena popolna svoboda izražanja, temveč je šlo predvsem za negativno vrednotenje tožnice.

Absolutno javne osebnosti, kar Tomićeva nedvomno je, so zaradi svoje vloge in funkcije v družbi ves čas pod drobnogledom javnosti in imajo manjše polje pričakovane zasebnosti. Vendar to ne pomeni, da je o njih dovoljeno pisati na žaljiv način in tako, da sta prizadeta njihova čast in dobro ime, presojo sodišča povzema časopis.

Višje sodišče se je strinjalo s toženim medijem, da je dovoljeno pisati o poslancih in njihovem vedenju tudi zunaj državnega zbora, celo ko ne nastopajo v svoji funkciji, a se je avtorica zapisa besedila lotila "povsem nespretno". Že naslov preseže dovoljen način spodobnega izražanja, pri tem tudi ni šlo ne za pretiravanje ne za satirično pisanje, temveč za grobo diskreditacijo tožnice, je sklenilo sodišče.