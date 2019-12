Za novi helikopter AW 169 so že izvedli osnovno usposabljanje, tako je zanj usposobljenih osem pilotov in šest tehnikov. Foto: Policija

Kot poroča 24ur.com, so po približno 50 urah šolanja zaznali napako, ki je novi helikopter tudi prizemljila in s tem tudi prekinila šolanje.

"Med operativnim usposabljanjem, ki smo ga opravljali pod nadzorstvom inštruktorjev Leonardo Helicopters, je v helikopterju AW169 pri ugašanju motorjev nekajkrat zasvetila signalna lučka, ki opozarja na nepravilnost delovanja menjalnika glavnega rotorja," so potrdili na policiji.

Helikopterja zaradi hude napake ni mogoče uporabljati, policija tako z njim ni opravila niti ene ure letenja za redne operativne naloge, tudi šolanje je do preklica prekinjeno.

Proizvajalec je v Slovenijo poslal tehnično osebje, ki se je odločilo, "da bodo preventivno zamenjali celoten menjalnik glavnega rotorja". Kot so pojasnili, gre "za garancijsko popravilo, zato bodo vsa dela opravili proizvajalci, prav tako pa bodo njih bremenili vsi stroški". Na policiji so za portal še pojasnili, da bodo napako odpravili enkrat leta 2020.

Policija bo težko pričakovan zmogljivi helikopter AW169 uporabljala za izvajanje vseh policijskih nalog. Sicer 14,6 milijona evrov vreden helikopter predstavlja po 12 letih prvo posodobitev transportnih zmogljivosti v policijski floti, v kateri sta trenutno le dva plovna helikopterja.

Kot je oktobra povedal poveljnik letalske policijske enote v upravi za policijske specialnosti Dejan Kink, gre za zelo zmogljiv, moderen večnamenski transportni helikopter Agusta Westland AW169 proizvajalca Leonardo Helicopters z najsodobnejšimi sistemi.

To je relativno nova serija helikopterjev. Prvega so izdelali leta 2012, zdaj pa se zelo hitro uveljavlja na trgu. Helikopter, ki ga bo uporabljala slovenska policija, je 102. v seriji izdelave.

Kink je izrazil upanje, da bo helikopter čim prej operativen. Za helikopter so že izvedli osnovno usposabljanje, tako je zanj usposobljenih osem pilotov in šest tehnikov. Po pristanku na Brniku 16. oktobra pa je sledilo še šolanje za inštruktorje pilotov in operativno šolanje. "Računamo, da bo v roku pol leta helikopter operativen za vse naloge," je oktobra povedal Kink.