Borut Pahor, Vlasta Nussdorfer in Peter Svetina. Foto: Twitter Boruta Pahorja

Ob predaji poslov je Vlasta Nussdorfer novemu varuhu človekovih pravic Petru Svetini, ki delo varuha nastopi v nedeljo, predala poročila, ki so bila izdana v teh dneh, in sicer dve poročili o delu za leto 2018, pregled šestletnega obdobja ter pravne podlage za delo varuha.

Pravičnost za vse prebivalke in prebivalce ni floskula, ampak temeljno vodilo, ki mu bom sledil pri svojem delu na mestu varuha, Peter Svetina

Kot je dejala varuhinja, je ena izmed zmag, doseženih v iztekajočem se mandatu, poleg prenove spletne strani tudi center za človekove pravice, ki je namenjen izobraževanju in promociji človekovih pravic. Tega je ob predaji pokazala tudi svojemu nasledniku, pod katerim bo center predvidoma dobil tudi kadre in začel delovati.

Svetina se je svoji predhodnici zahvalil za opravljeno delo. "Zavedam se, da stopam na pot, ki ste jo zelo zaznamovali, ampak gremo z novo energijo naprej," je ob predaji poslov predhodnici dejal Svetina, ki je napovedal, da bo ostal zvest sebi. Šestletni mandat je označil kot zahtevnega. Med prioritetami svojega dela je poudaril, da morajo biti najprej upoštevane vse pobude, ki jih je varuh človekovih pravic že podal. Dejal je, da bo opozarjal na vsakodnevne kršitve človekovih pravic, ranljivih ciljnih skupin in vseh prebivalcev in prebivalk.

Novi varuh človekovih pravic je bil navzoč tudi pri predaji letnega poročila varuha pri predsedniku republike, kjer je prav tako poudaril pomen spoštovanja človekovih pravic za vse. "Pravičnost za vse prebivalke in prebivalce ni floskula, ampak temeljno vodilo, ki mu bom sledil pri svojem delu na mestu varuha," je napovedal. "Ogledalo družbe je spoštovanje človekovih pravic in v vlogi varuha bom vsak dan to ogledalo," je dodal. Zagotovil je, da bo brezkompromisno opozarjal na kršitve in odločno predlagal rešitve.

Varuhiinja je predsedniku Pahorju predala še svoje zadnje letno poročilo. Foto: Twitter Boruta Pahorja

Množična podpora poslancev

Visoka podpora v državnem zboru (DZ) pri izvolitvi na mesto varuha bo po njegovi oceni dobra popotnica za uveljavljanje pobud, ki jih varuh posreduje nosilcem izvršilne in zakonodajne oblasti. Ocenjuje jo kot strinjanje vseh političnih strank z njegovimi stališči in vrednotami, kar je dober temelj za nadaljnje delo.

Pri razmisleku o prednostnih nalogah svojega delovanja pa ugotavlja, da so vsa področja delovanja varuha tako pomembna, da je njihovo razvrščanje po teži neodgovorno. Gre za teme, na katere je treba nenehno opozarjati, je prepričan. Med njimi so tudi razmere v pravosodju, zato bo že prihodnji teden obiskal ustavno sodišče, s katerim želi konstruktivno sodelovati.

Predsednik Pahor je ob prejemu poročila dejal, da je Nussdorferjeva, ki se ji šestletni mandat izteče v soboto, svoje delo opravljala vestno, s posluhom za človeka in njegovo dostojanstvo. Številni iz ranljivih družbenih skupin, med njimi otroci, invalidi in Romi, so povedali, da jim je dala upanje za prihodnost, je dejal.

Kakšna bo prihodnost sveta?

"Ljudje smo si različni, različno mislimo in vidimo svet okoli sebe in ga želimo tudi različno oblikovati. Kot družba lahko živimo skupaj le, če se upoštevamo," je opozoril. To je po njegovi oceni pomembno še zlasti v okoliščinah, ko se zdi, da se celoten svet z večjo nepredvidljivostjo sprašuje glede svoje prihodnosti. "Naša družba bo toliko lažje odgovarjala na izzive prihodnosti, kolikor več bo zavedanja, kako usodno smo odvisni drug od drugega," je spomnil.

Nussdorferjeva je poudarila, da je krivda za neupoštevanje varuhovih priporočil pri tistih, ki jih ne uresničijo. Ob tem je spomnila, da morata nad spoštovanjem priporočil varuha bedeti vlada in DZ.

Varuhinja je sicer ta teden omenjena poročila predala tudi predsednikoma DZ-ja in vlade Dejanu Židanu in Marjanu Šarcu, pri čemer je tudi takrat opomnila, da del priporočil, ki jih varuh ponavlja iz leta v leto, ostaja neuresničen, a da se zadeve počasi premikajo na bolje.