Na seji so obravnavali sporno zaposlitev znanke predsednika vlade Marjana Šarca v Sovi. Iz magnetograma izhaja, da je predsednik SDS-a Janez Janša dejal, "da bo opozicija zaradi oviranja parlamentarne preiskave vztrajala pri nadzoru, da direktor Sove ni sposoben in da če predsednik vlade tega ne vidi, bo, kot zdaj kaže, to na koncu plačal s svojo glavo".

Magnetogram so objavili, ker se je po seji nanj ostro odzvala poslanka LMŠ-ja Jerca Korče, ki je na Twitterju zapisala, "da bi morale biti grožnje o padanju glav uvrščene v temno plat zgodovine".

"Naš interes in seveda naša dolžnost je, da predvsem branimo to prvo točko, se pravi, da branimo pravico parlamenta, da nadzoruje tajne službe. Saj zato smo parlamentarna demokracija," še sledi iz javno dostopnega nagovora Janše na seji pretekli torek.

V razpravi je direktorju Sove Rajku Kozmelju očital laži glede uhajanja informacij. Te po Janševem mnenju uhajajo iz Sove. Ta je sicer tožilstvu in policiji naznanila sum izdaje tajnih podatkov, kar pa po Janševih besedah še poslabšuje stvari. Med drugim pa je v razpravi dejal, da je zadeva bistveno presegla razsežnost zaposlitve znanke premierja Šarca na Sovi.

Tistim, ki imajo "kanale" do vlade, je na seji dejal, naj vladi sporočijo, da dlje, kot se bo stvar vlekla, slabša bo. "Iz nekega problema, ki na začetku ni bil ne vem kako velik in strateški, to postaja velikanski problem, ki bo prešel tudi meje in pač zaradi konteksta samega, zanimivo to za novinarje in za poročanje. To res ne bo države postavljalo v kakšno lepo luč," je dejal.

"Predsednik vlade zaposlil ljubico v tajni službi. Saj ne bo nobeden mislil, da je to kakšen velik prekršek, pa škandal. Da je pa to skrajno neumno, pa nespametno, pa kako je to sploh možno, to bodo pa vsi vedeli. Veste, to potem vpliva na ugled te države v času pred predsedovanjem," je nadaljeval Janša. Dodal je, da se večina škode še da preprečiti, a da to ni odvisno od opozicije.

Šarec danes – še pred objavo magnetograma v DZ-ju – ni želel vnaprej soditi, kakšna bo resnica po objavi. "Korčetova je mlada poslanka in nova v politiki. Njena politika je nekoliko drugačna in jo kakšna stvar tudi vznemiri, če nekateri, ki so 30 let v slovenski politiki, govorijo določene zadeve," je povedal.

Sicer pa je bilo v politiki že konec preteklega tedna slišati pozive k umiritvi strasti med Sovo in Knovsom.