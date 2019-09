Pogrešani je včeraj okoli 12. ure s prijateljema, starima 70 in 72 let, iz Italije prišel nabirati gobe. Z osebnim vozilom so pripeljali v neposredno bližino ene od stanovanjskih hiš na območju Vojskega in nato ustavili ob cesti v kraju V Logu ter se odpravili v bližnji gozd, kjer so se razkropili.

Nabiranje gob se je za Italijane sprevrglo v moro. Foto: BoBo

Njegova prijatelja sta se ob 14. uri vrnila do parkiranega vozila, pogrešani pa se ni vrnil. Zato sta z njim vzpostavila telefonski stik in takrat jima je v telefonskem pogovoru povedal, da ne more hoditi, saj je nekje v gozdu padel in se poškodoval – tožil je za bolečinami v predelu reber.

Prav tako je izgubil orientacijo oz. ni vedel, kje se točno nahaja. O pogrešani starejši osebi so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni nekaj minut pred tretjo uro.

Nazadnje je bil s pogrešanim vzpostavljen telefonski stik ob 17.15, ko je povedal, da se je poškodoval med spustom navzdol po grapi; pozneje pa kljub večkratnim poskusom z njim ni bilo mogoče vzpostaviti ponovnega stika.

Širša reševalna akcija je stekla že včeraj ob 18. uri pod vodstvom policijske postaje Idrija na območju Vojskega in širše okolice na zahtevnem terenu, pri iskanju pogrešanega pa so sodelovali tudi gorska policijska enota, reševalci s psi, gasilci in domačini. Območje so pregledovali tudi z brezpilotnim letalnikom.

Ker italijanskega državljana iz Furlanije - Julijske krajine niso našli, so iskanje opolnoči prekinili, danes zjutraj pa ga spet nadaljujejo.