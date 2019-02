Oklepniki 8 x 8 Boxer (še) ne bodo glavno bojno vozilo srednje bataljonske skupine Slovenske vojske (SV). Foto: MMC RTV SLO/OCCAR

Dan po tem, ko je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju razložil, da je Slovenija "zelo cenjena zaveznica in da na različne načine prispeva k skupni varnosti in naši kolektivni obrambi," je vlada zaustavila največjo predvideno naložbo v novo opremo Slovenske vojske, nakup oklepnikov 8 x 8 Boxer.

Minister Karel Erjavec je, kot so poročali nekateri mediji, moral do tokratne vladne seje pripraviti poročilo o postopku nabave novih oklepnikov 8 x 8 za srednjo bojno skupino. Vlada je nato ustavila oz. preložila postopek nabave.

"Moram zavrniti vse indice, da bi bila razlog korupcija," je po seji vlade pojasnil obrambni minister Erjavec in dodal, da je bil postopek pomanjkljivo voden, in če bi minister pogodbo podpisal, bi bila nezakonita, saj bi kršil finančne predpise. Finančne obveznosti so namreč pri nabavi oklepnikov 8 x 8 porazdeljene na več let. Obrambno ministrstvo pa lahko razpolaga le s proračunskimi sredstvi.

Obrambni minister Karl Erjevec je povedal, da je vzrok za odpoved nakupa oklepnikov 8 x 8 zastarela taktična študija za izgradnjo srednje bojne bataljonske skupine iz leta 2005, ker naj bi upoštevala zgolj nabavo oklepnikov, ne pa tudi drugih potrebnih dejavnikov. Foto: BoBo

Pri prejšnji nabavi oklepnikov 8 x 8, kjer je tudi kot obrambni minister sodeloval Erjavec, pa je, kot je pojasnil, veljal zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (namenjenih je bilo do 710 milijonov evrov). Trenutno pa ni sprejet noben zakon, ki bi omogočal dolgotrajno financiranje projekta.

Drugi razlog, ki ga je navedel obrambni minister, je zastarela taktična študija za izgradnjo srednje bojne bataljonske skupine iz leta 2005, ker naj bi upoštevala zgolj nabavo oklepnikov, ne pa tudi drugih potrebnih dejavnikov.

"Gre za kompleksen projekt, ker zgolj nabava oklepnikov ne pomeni, da smo s tem zgradili bataljonsko bojno skupino. Generalštab SV je začel izdelavo taktične študije, ki celovito ureja tisto, kar potrebuje Slovenska vojska. Študija mora vsebovati, kaj še vse potrebuje," je dejal Erjavec in dodal, da mora Slovenska vojska preveriti, katere zmogljivosti že ima, denimo za vzdrževanje, servisiranje … Hkrati pa se bo moral SV najprej kadrovsko okrepiti, če želi vzpostaviti želeno bataljonsko bojno skupino.

Vlada ustavila nakup osemkolesnikov Boxer

"To ne pomeni, da je postopek s tem končan, oklepnike 8 x 8 bo treba nabaviti v doglednem času, pred tem pa definirati, kaj vse je treba za srednjo bataljonsko skupino," je dejal Erjavec. Kdo bi lahko bil izbran, pa je po njegovem mnenju "preveč oddaljeno, da bi lahko odgovoril". "Lahko bo taktična študija pokazala, da je boxer najbolj ustrezen," je še dejal.

Vzpostavitve bojnih bataljonskih skupin do leta 2025 ne bo

O tem, da je projekt nabave oklepnikov boxer 8 x 8 za nekaj časa prestavljen, so sicer že pred meseci poročali nekateri slovenski pa tudi tuji mediji.

Postopek nabave novih oklepnih osemkolesnikov je potekal v okviru oblikovanja dveh bataljonskih bojnih skupin Slovenske vojske, ki naj bi bilo po načrtih končano do leta 2025. Davkoplačevalce pa naj bi stalo okoli 1,2 milijarde evrov.

Ministrstvo za obrambo (Mors) in Slovenska vojska (SV) sta pred približno letom dni predstavila načrte, kako naj bi država vlagala v obrambni sistem. Pri tem pa so navedli, da so v finančnem načrtu Morsa za leti 2018 in 2019 zagotovljena finančna sredstva za realizacijo projekta nabave oklepnikov 8 x 8.

Tedanjemu odboru za obrambo pa je bilo predstavljeno, da Slovenija za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin potrebuje 166 osemkolesnih vozil, pri čemer bi lahko uporabili tudi 30 obstoječih oklepnikov 8 x 8 Patria, ki jih je Slovenija kupila v preteklem desetletju (ustanovitvi bataljonskih bojnih skupin sicer nasprotuje Levica). Sprva pa naj bi v okviru programa Occar kupili 56 vozil boxer 8x8.

Novi oklepniki bi bili precej dragi

Nabavna cena novih oklepnikov bi bila tudi bistveno dražja, kot je bila nabava oklepnikov 8 x 8 Patria, ki je bila pozneje ustavljena zaradi korupcijske afere. Povprečna cena vozila Patria je znašala okoli dva milijona evrov (posel je bil ocenjen za 278 milijonov evrov za 135 vozil).

Nova bojna vozila Boxer 8 x 8 bi bila precej dražja. Revija Obramba je poročala, da naj bi posamezno vozilo stalo med 4 in 4,5 milijona evrov.

Toda za razliko od posla s finsko Patrio, ki je, kot se je izkazalo, potekala tudi prek (ne)potrebnih posrednikov, naj bi bil posel z novimi oklepniki 8 x 8 bistveno preglednejši, saj jih je Slovenija nameravala kupiti prek mednarodne medvladne organizacije Occar (Organization Conjointe de Coopération en matiére d'Armement/Organization for Joint Armament Co-operation), ki je bila ustanovljena za upravljanje vojaških programov in opreme v njihovem celotnem življenjskem ciklusu.

Države članice se ji pridružujejo kot članice (Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika Britanija) ali pa kot pridružene članice (Finska, Litva, Nizozemska, Turčija, Švedska, Poljska in Luksemburg), ki sodelujejo v enem izmed 13 programov, ki jih trenutno vodi Occar. Poleg programa Boxer, denimo, Occar upravlja še program Airbusovega transportnega letala A400M, helikopterja Eurocopter Tiger, protiletalskih sistemov, vojaških ladij ...

Ali bi bil nakup dragih boxerjev res optimalen?

Novi državni sekretar na Morsu Klemen Grošelj je že lani za MMC izrazil pomisleke, ali je nabava novih oklepnikov boxer res najracionalnejša, prav tako tudi predvidena nabava njihove oborožitve.

"Slovenska vojska bi morala kupiti vozilo, ki je že preizkušeno in ki ga uporabljajo naši partnerji, kar bi pomenilo zmanjševanje logističnih stroškov. Očitno so se na Slovenski vojski odločili, kot so se. Vozilo Boxer je brez dvoma zelo kakovostno vozilo. Vprašanje pa je, ali ga SV res potrebuje. Morda bi bilo bolje izbrati kakšno vozilo, ki bi zmanjšalo logistične stroške. Toda v primeru patrij so določene omejitve politične narave, ker je bil ta projekt tako zelo obremenjen. Morda bi bilo najbolje, da se obstoječe patrie prodajo in se jih v celoti nadomesti z novim vozilom," je lani za MMC povedal Grošelj in dodal, da nabava vozil prek organizacije Occar ni bila edina možnost, saj bi Slovenija lahko nova oklepna vozila kupila tudi denimo s pomočjo Natove agencije, ki skrbi za nabavo vojaške opreme.