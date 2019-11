Premierju Šarcu bi se zdelo nenavadno, da Levica ne bi tudi v prihodnje podprla vladnih zakonov, s katerimi se bo strinjala. Foto: BoBo/Borut Živulović

Vodja poslanske skupine največje vladne stranke LMŠ Brane Golubović obžaluje odločitev Levice o koncu sodelovanja s koalicijo. "Prepričan sem, da ko bomo prespali, bomo vsi videli, kako pomembno je sodelovanje," je dejal. Golubović verjame, da bodo na nekaterih projektih z Levico sodelovali še naprej. Upa, da tudi pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi odločitve Levice, da bo polnopravna opozicijska stranka, se po njegovem mnenju ne bo veliko spremenilo. "Vlada bo še vedno stabilna in tudi koalicija bo stabilno delovala," je zagotovil vodja LMŠ-jevih poslancev.

"Naša politična ocena je, da so očitno znotraj Levice že pred časom ocenili, da bodo lažje pridobivali javno mnenje, če se radikalizirajo v celoti v opoziciji. Vem pa, da je to tek na kratke proge. Moramo se naučiti delovati vključujoče, tudi v politiki. Moramo se naučiti sodelovanja na daljše obdobje," je ob robu nocojšnje seje predsedstva stranke SD taktiko Levice ocenil Dejan Židan. Pojasnil je tudi, da je enostavno sodelovati s koalicijo, ko se zvišuje standard ljudi. Vendar ni primerno, da se ustrašijo sprejemanja resnih ukrepov in prekinejo sodelovanje. "To je naša politična ocena razloga za odhod Levice," je sklenil.

Zorčič: Levica je držala figo v žepu

Po oceni vodje poslancev SMC-ja Igorja Zorčiča je manever Levice, ki sporoča, da sporazum o sodelovanju z vlado ne velja več, pokazal, da se je ta stranka že pred časom odločila, da ne bo več sodelovala z vlado. Koalicija je pokazala dobro voljo, Levica pa je pri trditvah, da je pripravljena na izboljšanje odnosov, držala figo v žepu, je dejal Zorčič.

Naša politična ocena je, da so očitno znotraj Levice že pred časom ocenili, da bodo lažje pridobivali javno mnenje, če se radikalizirajo v celoti v opoziciji. Vem pa, da je to tek na kratke proge. Moramo se naučiti delovati vključujoče, tudi v politiki. Moramo se naučiti sodelovanja na daljše obdobje. Židan o načrtu Levice za radikalizacijo

Tudi prvak DeSUS-a Karl Erjavec obžaluje odločitev Levice, ki ugotavlja, da sporazum z vlado zanjo ni več obvezujoč. "Politika je vedno kompromis in nikoli nobena stranka, če gre za koalicijske vlade, ne more doseči vsega, kar si je zastavila v programu," je navedel Erjavec in dodal, da je to možno le, če ima stranka sama 46 glasov v DZ.

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je ob razglasitvi Levice, da zanjo sporazum o sodelovanju z vlado ni več zavezujoč, spomnila na zadržke, ki jih je imela SAB do oblikovanja manjšinske vlade že od začetka. Obenem je ocenila, da Levica nikoli ni bila hudo konstruktivna. Ponovila je stališče, da bi se morali ob oblikovanju vlade potruditi in sestaviti močno vlado, ki bi lahko premikala velike stvari.

Začetek konca?

Na vprašanje, ali gre za začetek konca koalicije, je Golubović odgovoril, da je to začetek še večjega sodelovanja. Kot je poudaril, je bila LMŠ kot vodilna stranka v manjšinski vladi že sedaj zavezana k sodelovanju z vsemi. To po njegovih navedbah tudi krepi parlament in parlamentarno demokracijo, saj bodo zakoni in različne rešitve vedno sprejeti v nekem konsenzu in ne bo sprejeto le tisto, kar predlaga vlada. Koalicija in vlada pa bosta še naprej imeli prizvok leve sredine kot ob nastopu mandata, je prepričan Golubović.

Levica ni bila nikoli hudo konstruktivna, je dejala Alenka Bratušek. Foto: BoBo

Da bo koalicija uspešno delovala naprej, je ocenil tudi Židan. Pričakuje, da se bodo koalicijske partnerice o novem stanju resno pogovorile. "Verjamem pa da skupaj zmoremo koalicijsko pogodbo, ki je kvalitetna, izpolnjevati še naprej," je povedal Židan in ugotavljal, da ni nobene potrebe za predčasne volitve. Spomnil je, da je bila vlada že do sedaj manjšinska in je pri posameznih projektih iskala podporo različnih političnih opcij. "Seveda če imaš pogodbeno opozicijo, je nekoliko lažje vladati. Čeprav se zavedaš, da si tisti, ki je pogodbena opozicija, želi pripenjati medalje. Ko je treba nastaviti hrbet, pa ugotoviš, da si sam," je pojasnil.

Kaj se bo dogajalo v prihodnje, ko bo Levica v polni opoziciji, je po besedah Zorčiča v prvi vrsti na LMŠ-ju, saj njen predsednik Marjan Šarec vodi vlado, največja vladna stranka pa je tista, ki vodi pogovore z morebitnimi partnerji koalicije. Tako je v domeni LMŠ-ja tudi premislek o tem, ali se bo s kom zdaj pogovarjala o sodelovanju ali ne.

Vodja SMC-jevih poslancev Igor Zorčič je dejal, da je "Levica držala figo v žepu". Foto: SMC

Zorčič sicer meni, da bistvenih sprememb v političnem delovanju ne bo. Levica bi lahko zdaj, ko je sporazum z vlado ne zavezuje več, vložila tudi interpelacijo. Zorčič glede tega meni, da vsebinsko gledano, razloga za interpelacijo sicer ni.

Glede odnosov v koaliciji Bratuškova posebne razlike od začetka do danes pravzaprav ne vidi. "Niso bili nikoli boljši ali pa nikoli slabši," je dodala. Tudi na začetku dela koalicije je bilo namreč po njenih besedah kar nekaj "prerivanja", tudi ob formalizirani podpori Levice pa ministrom ni bilo nikoli posebej lahko.

Golubović: Levica zamudila priložnost

Vodjo poslancev LMŠ tako žalosti, da je bila seja parlamentarnega odbora za zdravstvo danes prekinjena. "Danes je imela ta koalicija skupaj z Levico - resnično iskreno to mislim - priložnost, da se po 16 letih ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na žalost je predsednik odbora za zdravstvo, ki prihaja iz vrst Levice, sejo prekinil in kdaj bo nadaljevanje, ne vem," je dejal Golubović.

V vladnem peterčku so prepričani, da se po odhodu Levice ne bo kaj dosti spremenilo. Foto: Vlada RS/Nebojša Tejić/STA

Pojasnil je, da v koaliciji nikakor niso mogli podpreti koncepta zbiranja financ ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot ga je predlagala Levica. Predlog zakona o socialnih prispevkih bi zato koalicija v vsakem primeru zavrnila. Pri predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa so v LMŠ zadnje dni razmišljali, kako ga lahko nadgradijo na način, da se ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje in obenem tudi najde vir v obliki obveznega pavšalnega prispevka, ki so ga predlagali s svojim zakonom.

Erjavec na drugi strani pričakuje, da bo Levica, ki je odslej v polni opoziciji, podprla amandma glede enoodstotnega izrednega usklajevanja pokojnin ob pogoju 2,5-odstotne gospodarske rasti. Dodal je še ugotovitev, da bo morala vlada podporo za proračun za leto 2020 poiskati tudi v strankah opozicije.