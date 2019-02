Predsednik republike Borut Pahor je dejal, da trenutno v primerjavi s prejšnjimi leti vlada neki konsenz, da se varnostno stanje v svetu slabša. Foto: Urad predsednika republike

Na tradicionalni münchenski varnostni konferenci, ki se bo končala v nedeljo, se nadaljujejo razprave o nadzoru orožja, neširjenju jedrskega orožja in razorožitvi, razmerah v jugovzhodni in vzhodni Evropi ter podnebnih spremembah.

Nekateri zagovarjajo, da je Evropa ta trenutek šibka in da se moramo zapirati v nacionalne okvire, da bomo varnejši, je nadaljeval. "To je kratkoročna rešitev in dolgoročno vodi v staro geopolitiko in od tega nihče ne bo imel ničesar. Zlasti tisti, ki smo pripadniki manjših narodov in držav, si od tega nič ne obetamo in moramo za vsako ceno vztrajati pri tem, da Evropa obstane in da je kvečjemu močnejša, ne pa šibkejša," je pozval.

Pahor se je na dvostranskih srečanjih sešel tudi z nekaterimi drugimi udeleženci konference. Med drugim je spregovoril s črnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem. Foto: Urad predsednika republike

O splošnem vzdušju na tradicionalni konferenci v bavarski prestolnici je Pahor dejal, da trenutno v primerjavi s prejšnjimi leti vlada neki konsenz, da se varnostno stanje v svetu slabša. Pri udeležencih je opazna nova delitev glede na pristop k spremembam te varnostne arhitekture in ali so radikalni posegi v obstoječe strukture dovolj predvidljivi, da zagotavljajo potreben občutek varnosti.

Pri tem je navedel ameriški odstop od iranskega jedrskega sporazuma in pogodbe o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega (INF).

"Mislim, da bo v tem smislu tudi v prihodnjem letu svetovna politika iskala odgovore na ta vprašanja. Evropa si želi nekaj več zadržanosti pri radikalnih posegih v arhitekturo, zlasti če ni jasnih alternativ, medtem ko ZDA želijo radikalno poseči v to arhitekturo, ne glede na to, da niso vselej predvidljive posledice teh radikalnih posegov," je poudaril predsednik republike.

Pahor: Kitajska je supersila

Pahor je dodal, da je na konferenci razdvojenost tudi med zagovorniki multilateralizma in tistimi, ki menijo, da je v takšni obliki škodljiv in ga je treba radikalno spremeniti. "Tu bo potrebnega čim več dialoga in medsebojnega poslušanja, da ne bo nekih nerazumevanj, ki bi vodila v poglobitev nezaupanja," je dejal.

Letošnje 55. konference se je udeležil tudi visoki kitajski partijski funkcionar Jang Džieči, kar po besedah Pahorja jasno nakazuje, da je Kitajska postala supersila tudi v svetovni varnostni politiki.

Cerar poudarja pomen sodelovanja držav

Konference se udeležuje tudi zunanji minister Slovenije Miro Cerar, ki je v petek sodeloval v razpravi o novem multilateralnem redu. Poudaril je, da je svetovne izzive, kot so podnebne spremembe, lakota, kibernetski napadi, množično preseljevanje, mogoče reševati le s sodelovanjem držav in povezovanjem.

"Slovenija ostaja zavezana multilateralizmu in spoštovanju mednarodnega prava, ki je eden izmed temeljev multilateralizma in ohranjanja stabilnosti tudi v regiji," je dejal Cerar. Po njegovih besedah je v času svetovne negotovosti čas za še večjo vlogo EU-ja, ki se je, kot so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, pri reševanju svetovnih konfliktov izkazala za učinkovitega partnerja v mednarodnih odnosih.