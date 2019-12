Intervju s predsednikom republike na Prvem programu Radia Slovenija. Foto: Radio Slovenija

Pahor je v pogovoru za Studio ob 17h spregovoril o mnenju generalnega pravobranilca Sodišča EU-ja, da to sodišče ni pristojno za obravnavo slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z arbitražo. Tega ne čuti kot klofute Sloveniji. "Slovenci radi hitro pesimistično opišemo razmere," je dejal in dodal, da je treba biti vztrajen, ko imaš argumente na svoji strani.

Spomnil je, da Hrvaška že nekaj let išče načine, da ne bi izpolnila tistega, kar je dolžna in "upa, da nas bo naposled nekega dne prepričala, da bomo znova pristopili k dvostranskim pogajanjem". A se po Pahorjevih zagotovilih ne bo zgodilo, tako iz pravnih razlogov, ker nas zavezuje odločba arbitražnega sodišča, kot političnih: "Ker nobena politična sila, zdajšnja ali nova, ne bo toliko predrzna, da bo začela nova pogajanja, ker si od njih ne more obetati več, kot je Sloveniji dodelilo arbitražno sodišče, tako na kopnem kot morju."

"Zato so te majhne zmage, ki jih proslavljajo na Hrvaškem, lahko legitimne, a so neplodne. Na koncu bomo pristali pri meji, ki jo je določilo arbitražno sodišče, do takrat pa mora Slovenija ravnati mirno, potrpežljivo in modro," je dejal predsednik in nadaljeval: "Kaj bi Hrvaška dala, da bi imela, ko vztraja pri svojem stališču, za podlago sodbo sodišča."

Želi si, da najdeta državi rešitev tudi za širitev schengna, ki je v interesu Slovenije. A bo tudi sam vključitvi Hrvaške vanj nasprotoval, če Slovenija ne bo dobila zagotovila, da je Hrvaška sposobna vodotesno varovati mejo, "saj v nasprotnem ne bodo rešeni problemi, ki jih ima Slovenija zdaj, in to je, da moramo z žično ograjo in patruljami na meji varovati notranje meje EU". "Pričakujem torej, da Hrvaška dokaže, da je nesporno sposobna varovati mejo tako, da ne bodo potrebne notranje meje med članicami schengna. Pika."

Profesor na Fakulteti za državne in evropske študije Matej Avbelj meni, da generalni pravobranilec Priit Pikamäe naloge "ni opravil najbolj pravno prepričljivo". Poleg tega se je po Avbljevem mnenju po povsem nepotrebnem izpostavil tudi politični kritiki. "Povsem na koncu svojih sklepnih predlogov je na način, ki nedvomno odstopa od običajne prakse, izrazil svoje lastno vrednostno stališče, obžalovanje, da v slovensko-hrvaškem sporu ni bilo mogoče priti do končne razrešitve, ki pa je po njegovem prepričanju na politični ravni."



"Področje uporabe prava EU (ratione materiae) v odnosu do mednarodnega prava je razlagal formalistično in posledično ozko," je ocenil. "To mu je omogočilo zaključek, da EU z arbitražnim sporazumom ni zavezana, da ta ne sodi v delokrog EU, zato Sodišče EU tudi ni pristojno presojati skladnosti hrvaškega (ne)ravnanja z njim. Ker glavna stvar tako pade izven dometa prava EU, odpadejo tudi ostali slovenski očitki, ki so tako le še podrejene, akcesorne narave," je razložil profesor.



"Prav gotovo pa bi bilo možno, in prepričljivo, tudi drugačno sklepanje. Arbitražna razsodba je mednarodnopravno dejstvo (res judicata), ki jo Sodišče EU, zaradi spoštovanja mednarodnega prava, mora šteti kot tako," je prepričan Avbelj.

Vlada bi se morala osredotočiti na dva do tri ključne projekte

Glede dela vlade pa meni, da je drugo leto mandata skrajni čas, da izpelje nekatere ključne projekte. Ob dejstvu, da je manjšinska, meni, da bi bilo smiselno, da opredeli dva ali tri projekte, ki jih je "strastno pripravljena zagovarjati" in okoli njih organizira veliko družbeno razpravo. "Potreba je velikanska, priložnost je ob dobrem gospodarskem in socialnem ozračju sijajna, gre le za to, ali je dovolj politične volje v koaliciji, da se dogovorijo o nekaj ključnih ciljih," je dejal in ocenil, da če tega dogovora ne bo, "bomo priče zelo težkemu delu premierja, mučenju ministrov, DZ-ja in celotne družbe, ko bomo videli, da zamujamo priložnost".