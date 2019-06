Bo Mojca Prelesnik nadaljevala delo kot informacijska pooblaščenka? Foto: MMC RTV SLO

Na posvetih z vodji poslanskih skupin je predsednik republike ugotovil, da ima Prelesnikova zadostno podporo za izvolitev. Prelesnikovi, ki je bila sicer edina kandidatka za vodenje tega organa, je podporo izrazila večina poslanskih skupin, čeprav nekatere med njimi odločitve še niso uradno sprejele.

Pahor pričakuje, da bodo poslanci o kandidatki odločali na junijski seji državnega zbora. Javna predstavitev kandidatke bo predvidoma v sredo.

Na javni poziv predsednika republike za mesto informacijskega pooblaščenca pa se je poleg Mojce Prelesnik, ki se ji petletni mandat izteče 17. julija letos, prijavil še novinar Rajko Gerič, a je od kandidature po navedbah Pahorjevega urada odstopil.

Predsednik republike ob oblikovanju predloga za imenovanje informacijskega pooblaščenca ni dolžan objaviti javnega poziva, a, kot so sporočili iz predsednikovega urada, se je za to kljub temu odločil, da je čim širšemu krogu posameznikov in organizacij omogočil vložitev kandidatur oziroma predlogov morebitnih kandidatov.