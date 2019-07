Iz urada predsednika republike so sporočili, da Savski izpolnjuje visoka merila za uspešno opravljanje te funkcije. Foto: BoBo

Savski s svojimi strokovnimi in vodstvenimi izkušnjami, s svojim dosedanjim delom in izkazanim poznavanjem poslanstva KPK-ja izpolnjuje visoka strokovna merila za uspešno opravljanje te funkcije, so zapisali v uradu predsednika republike.

Ob tem so dodali, da je Pahor ukaz o njegovem imenovanju podpisal po pogovoru z izbirno komisijo, proučitvi njenega poročila, opravljenih razgovorih s kandidati in po javni predstavitvi Simona Savskega kot kandidata za to funkcijo.

Z imenovanjem Savskega za namestnika predsednika bo senat protikorupcijske komisije opravljal svoje delo v polni sestavi. Predsednik republike pa "izraža pričakovanje najširše javnosti, da se bo KPK uspešno posvetil njenemu glavnemu poslanstvu, preprečevanju korupcije in v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pripomogla k njeni postopni odpravi," so še navedli v predsednikovem uradu.

Izbirna komisija je sicer na seznam uvrstila štiri kandidate. Zorana Dimovića, Rajka Geriča in Jurčka Žmauca je ocenila kot primerne, Savskega pa kot zelo primernega.