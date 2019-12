Mednarodni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra, ker je Generalna skupščina ZN na ta dan leta 1948 sprejela splošno deklaracijo človekovih pravic. Foto: EPA

Vsi ljudje se rodimo svobodni, imamo enako dostojanstvo in enake pravice, poudarja Svetina. V govoru ob mednarodnem dnevu na ponedeljkovem sprejemu na Brdu pri Kranju je pozval k skrbi za etiko javne besede in k zavedanju, da je javno izgovorjena ali napisana beseda naša odgovornost. Izpostavil je, da država nima strategije, kako uresničevati pravice starejših ali invalidov.

Država se mora po njegovih besedah takoj odzvati na stiske ljudi in z učinkovitejšimi instrumenti preprečiti revščino. Prav tako mora po njegovi oceni več pozornosti namenjati mladim in podnebnim spremembam.

Ko govorimo o človekovih pravicah, govorimo o dostojanstvu, opozarja varuh Peter Svetina. Foto: BoBo

O človekovih pravicah bodo danes na mednarodni konferenci Zagovarjanje človekovih pravic v 21. stoletju v Berlinu spregovorili tudi ministri držav, ki vidno prispevajo k mednarodni promociji človekovih pravic, med njimi Slovenija. Nemčija želi namreč pred svojim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2020 izpostaviti ključne izzive na področju človekovih pravic, ki bodo tudi prednostno področje njenega delovanja. Minister za zunanje zadeve Miro Cerar bo na panelu o človekovih pravicah v digitalni dobi spregovoril o nevarnosti in koristi umetne inteligence glede na to, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca imel sedež v Ljubljani.

Guterres: Pripadajo slehernemu človeku

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v poslanici ob mednarodnem dnevu izpostavil, da slehernemu človeku pripadajo državljanske, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice ne glede na to, kje živi, ne glede na raso in druge okoliščine. Pozval je k podpori in zaščiti mladih ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice.

Generalna sekretarka Sveta Evrope (SE) Marija Pejčinović Burić in predsednica Parlamentarne skupščine SE Liliane Maury Pasquier pa sta v skupni izjavi spomnili na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki bo prihodnje leto stara 70 let. Dokument po njunih besedah ščiti človekove pravice in temeljne svoboščine več kot 830 milijonov ljudi v 47 državah.

ZSSS bo nasproti poslopja državnega zbora simbolično opozoril, da so tudi delavske pravice sestavni del človekovih pravic. Foto: BoBo

Evropa ima s konvencijo, katere spoštovanje nadzira Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, po njunem opozorilu najmočnejši sistem mednarodnega varovanja človekovih pravic na svetu. Več kot 20.000 sodb evropskega sodišča, ki so jih morale uresničiti članice SE, je na različne načine izboljšalo vsakdanje življenje običajnih ljudi na kontinentu, sta izpostavili.

ZSSS: Tudi delavske so človekove pravice

Današnji mednarodni dan bodo zaznamovali različni dogodki. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) bo nasproti poslopja državnega zbora (DZ) simbolično opozorila, da so tudi delavske pravice sestavni del človekovih pravic. Letos še zlasti poudarjajo pravice starejših do dostojnega življenja v starosti, vključno s pravico do minimalne pokojnine v zadostni višini.

Predsedniku DZ Dejanu Židanu bodo skupaj s sindikatom upokojencev pri zvezi predali poziv, s katerim bodo med drugim predlagali zvišanje zagotovljene pokojnine najmanj na prag revščine, ki znaša 662 evrov.

Slovenski PEN bo pripravil pogovorni večer, na katerega bodo poleg Svetine povabili še nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. Pod častnim pokroviteljstvom zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika pa bo potekalo slovesno podpisovanje Listine raznolikosti Slovenija.

Mednarodni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra, saj je Generalna skupščina ZN-a ravno na ta dan leta 1948 sprejela splošno deklaracijo človekovih pravic.