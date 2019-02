Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Spoštovanje človekovih pravic je ogledalo družbe, je novoimenovani varuh opozoril v petek, ko je prevzel posle od dozdajšnje varuhinje Vlaste Nussdorfer. Med svojimi prednostnimi nalogami je napovedal, da morajo biti najprej upoštevane vse pobude, ki so jih pri varuhu podali do zdaj. Zagotovil pa je tudi, da bo vsakodnevno opozarjal na kršitve človekovih pravic vseh prebivalk in prebivalcev v državi.

Visoka podpora v DZ-ju pri izvolitvi na mesto varuha, ko ga je podprlo vseh 89 navzočih poslank in poslancev, je po njegovi oceni dobra popotnica za uveljavljanje pobud, ki jih varuh predaja nosilcem izvršne in zakonodajne oblasti. Ocenjuje jo kot strinjanje vseh političnih strank z njegovimi stališči in vrednotami, kar je dober temelj za nadaljnje delo.

Pri razmisleku o prednostnih nalogah svojega delovanja na mestu varuha pa ugotavlja, da so vsa področja delovanja varuha tako pomembna, da bi bilo njihovo razvrščanje po teži neodgovorno. Gre za teme, na katere je treba nenehno opozarjati, je prepričan. Med njimi so tudi razmere v pravosodju, zato bo že prihodnji teden obiskal ustavno sodišče, s katerim želi konstruktivno sodelovati.

Posebna pozornost ustavnim odločbam

Pri varuhu so s svojimi priporočili do zdaj med drugim opozarjali na nujnost uresničitve ustavnih odločb. Organe so pozivali k dobremu upravljanju, prav tako pa tudi k spoštovanju ustavne določbe o Sloveniji kot pravni in socialni državi in zakona o varuhu denimo v delu, ki se nanaša na neupravičeno zavlačevanje postopkov.

Varuh je v zadnjem mandatu pogrešal številne zakone z različnih področij, denimo s področja zdravstva. Nujno je sprejeti zdravstveno reformo, zakon o dolgotrajni oskrbi in o psihoterapevtski dejavnosti, je menil. Prav tako je treba po njegovi oceni pripraviti strokovne podlage za spremembe zakona o duševnem zdravju in izvesti celovito analizo vzrokov za predolge čakalne dobe. Poleg tega so nujne dopolnitve zakona o nalezljivih boleznih, ki bodo upoštevale spoznanja o tveganjih in stranskih učinkih cepljenja, je varuh navedel v svojem poročilu za lani.

Svetina, ki bo aprila star 54 let, je iz specialne pedagogike diplomiral na Pedagoški akademiji leta 1989. Med drugim je bil direktor varstveno delovnega centra INCE v Mengšu in zaposlitvenega centra Karso v Pivki ter predsednik Skupnosti VDC Slovenije. V Komendi je leta 2014 s kolegom ustanovil zavod za socialno podjetništvo na podeželju Grunt.