Po zadnjem dogovoru med ministrom za okolje in pristojnimi službami bo odslej odstrel volkov dovoljen povsod, kjer se giblje trop. Foto: Pixabay

Po večmesečnem opozarjanju na vse pogostejše napade divjih zveri na rejne živali je Sindikat kmetov Slovenije 10. avgusta v Velikih Laščah organiziral protestni shod, na katerem je nekaj sto kmetov vlado in druge pristojne opozorilo, da jih je "že zdavnaj minilo potrpljenje". Slovenija po njihovih besedah ne sme postati zverinjak, med drugim pa so zahtevali tudi takojšen odstop okoljskega ministra Simona Zajca.

Na shodu pod geslom Slovenija ne bo zverinjak v Velkih Laščah se je takrat zbralo nekaj sto kmetov, ki se spoprijemajo s težavami zaradi velikih zveri. V prvi od petih zahtev so poudarili, da se volk odstrani s podeželja in se ohrani v ograjenih delih znotraj državnih gozdov. Predsednik sindikata kmetov Anton Medved, sicer član stranke SLS, je predlagal, da se v okoljih, kjer so trenutno naseljene zveri, kmetom prizna nižja kakovost življenja z davčnimi olajšavami in razvojnimi spodbudami.

Tudi pred parlament, če bo treba

Do uresničitve zahtev so napovedali stopnjevanje pritiska z novimi protesti. Za to soboto so napovedali protestni shod v Jelšanah, za naslednjo v Gornji Radgoni, še teden dni pozneje pa so zagrozili s prihodom v Ljubljano pred poslopje državnega zbora.

Na protestu kmetov 10. avgusta v Velikih Laščah. Foto: BoBo

Zdaj so protestni shod v Jelšanah odpovedali, ob čemer vse, ki so se že pripravljali za organiziran avtobusni ali individualni prihod, kot tudi vse, ki so bili kakor koli vključeni v njegovo pripravo, obveščajo, da je prestavljen na 24. avgust v Gornji Radgoni. Začel se bo ob 10. uri, ko bo na sejmišču odprtje 57. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra.

"V Sindikatu kmetov Slovenije se zavedamo zahtevnosti problematike in želimo prispevati h konstruktivnemu iskanju rešitev," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost ter dodali, da so se za prestavitev protestnega shoda za teden dni odločili, da bi vlada dobila še nekaj časa za vzpostavitev pogojev in dejanski začetek odstrela volkov, predsednik vlade pa za razmislek o odgovornosti ministra Zajca.

SLS je zaradi burnih odzivov preklical nagrado 500 evrov, ki jo je na volčjo glavo razpisal predsednik stranke Marjan Podobnik. Foto: MMC RTV SLO

Sestanek s premierjem Šarcem v torek

Medtem se pripravljajo tudi na za torek napovedano srečanje s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec.

Zajc je pozive k odstopu že večkrat zavrnil ter jih označil za "poceni nabiranje političnih točk". Je pa s predstavniki ključnih deležnikov prejšnji teden dorekel nekatere spremembe, ki naj bi povečale učinkovitost odstrela volka. Potem ko so lovci opozorili, da je območje odvzema preveč ozko določeno, posledično pa da se bojijo kazni, so se na sestanku dogovorili o rešitvi, ki naj bi postopek odstrela olajšala. Z njo se spreminja postopek za odstrel volka tako po interventnem zakonu kot po posebnih odločbah.

Vendar se s tem še niso vzpostavili vsi pogoji za pospešen odstrel volkov v ogroženih okoljih, opozarjajo v sindikatu kmetov. Lovci namreč niso dobili dodatnih možnosti za odstrel. Izmed okoli sto volkov še naprej lahko trenutno odstrelijo ali odlovijo zgolj tri, do konca leta pa skupno devet. Če pri tem odstrelijo napačnega, tako lovcu kot njegovi lovski družini grozi visoka kazen, so zapisali.

Od Šarca v sindikatu pričakujejo, da bo nemudoma uporabil vse razpoložljive vzvode za zaščito kmetov in drugih prebivalcev na podeželju ter njihovega premoženja.

Okoljski minister Simon Zajc je zavrnil peticijo proti odstrelu društva AniMa. Foto: Twitter SImona Zajca

SLS umika nagrado 500 evrov za odstreljenega volka

Iz SLS-a so sporočili, da ponujenih 500 evrov za zakonit odstrel volka umikajo. "Zaradi zelo burnih odzivov na napoved predsednika SLS Marjana Podobnika, da bo SLS lovce, ki bodo zakonito odstrelili volka na zakonsko ustrezen način, podprla s 500 evri, SLS umika to napoved in se odreka taki obliki stimulacije za hitrejše zmanjšanje števila volkov," so zapisali.

Dodali so, da so se, kolikor so v stranki obveščeni, o takšni obliki stimulacije pogovarjali tudi na vladi, "saj je to marsikje po svetu uveljavljen in uspešen način ob nujnem ukrepanju".

Peticija proti odstrelu neuspešna

Društvo za dobrobit živali Anima je okoljskemu ministru Zajcu danes predalo okoli 13.500 podpisov ljudi, ki so proti odstrelu medvedov in volkov.

"Odstrela nismo preprečili," je bila po sestanku z ministrom v Ljubljani razočarana Andreja Galinec z Raven na Koroškem, pobudnica peticije. "Dobili smo odgovor, da se zakon ne bo ustavil," je dodala Nevenka Lukić Rojšek iz društva Anima, ki je Galinčevi pomagalo zbirati podpise.

Interventni zakon rešuje perečo problematiko prenamnožitve medveda in volka in je v tem trenutku potreben, da se populacijo spravi nazaj na raven ugodnega stanja, ki je ugodno tudi za življenje lokalnega prebivalstva. Simon Zajc

V izjavi, ki so jo predali ministru, so vladi predlagali, da takoj razglasi moratorij na interventni zakon, ministrstvo pa pozvali, naj oblikuje delovno skupino, ki bo analizirala stanje in brez političnih pritiskov poiskala naravi prijazne rešitve. "Zavzemamo se za konstruktiven dialog vseh prizadetih in dolgoročne nenasilne ukrepe za sobivanje človeka z medvedom in volkom," je dejala Lukić Rojškova.

Zajc: Medved in volk sta se prenamnožila

Minister Zajc je na sestanku poudaril, da "interventni zakon rešuje perečo problematiko prenamnožitve medveda in volka in je v tem trenutku potreben, da se populacija spravi nazaj na raven ugodnega stanja, ki je ugodno tudi za življenje lokalnega prebivalstva", so sporočili z ministrstva.

Zajc je tudi napovedal, da se bo pri okoljskih ministrih EU-ja pozanimal, ali obstaja možnost, da bi katera izmed evropskih držav sprejela slovenske medvede in volkove. Ob tem je poudaril, da se mora vprašanje prenamnožitve in uravnavanja populacije medveda in volka čim prej umakniti iz politike in se vrniti k stroki.

