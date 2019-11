Poslance po koncu redne čaka še izredna seja DZ-ja. Foto: BoBo

Poslanci se bodo problematike gradnje kanala C0 čez vodovarstveno območje ljubljanske vodarne Kleče v okviru skoraj 140 milijonov evrov vrednega kohezijskega kanalizacijskega projekta Čisto zate lotili na predlog poslanske skupine SDS.

O tem vprašanju, ki zaradi tveganj za oskrbo Ljubljane s pitno vodo in nekaterih drugih odprtih zadev razburja del javnosti, je prejšnji teden razpravljal pristojni parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je soglasno sprejel štiri sklepe, o katerih bo danes odločal DZ.

Med drugim bo DZ bo glasoval o tem, ali naj ministrstvu za okolje in prostor priporoči, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržalo oz. ustavilo gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježice.

V okviru nadaljevanja redne novembrske seje bodo medtem poslanci danes razpravljali o predlogu resolucije o digitalni preobrazbi Slovenije, ki jo je prav tako pripravila poslanska skupina SDS, in to skupaj s strokovnjaki s področja tehnologije veriženja podatkovnih blokov.

Menijo, da bo morala Slovenije, če se bo želela v prihodnjih letih umestiti na vrh inovativnih blockchain digitalnih držav, v sodelovanju z reprezentativnimi organizacijami in podjetji iz blockchain sektorja ter z regulatorji vzpostaviti sodobno, pozitivno, pregledno in konkurenčno zakonodajo, ki bo urejala področje tehnologije veriženja podatkovnih blokov in drugih novih tehnologij. O točki, za katero so predvidene slabe štiri ure razprave, poslanci ne bodo glasovali.