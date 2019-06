Počitnice v Avstriji in Nemčiji na ceste prinašajo gnečo, na Primorki zastoj

Kolona vozil od Unca do Ravbarkomande se podaljšuje

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zastoj na primorski avtocesti nastaja med Uncem in Ravbarkomando. Foto: BoBo

Zaradi praznikov in začetka počitnic v Avstriji in delu Nemčije je na cestah od severne meje proti osrednji Sloveniji in naprej proti Primorski ter Hrvaški povečan promet. Na primorski avtocesti je nastal zastoj, ki se podaljšuje.