"Boj proti podnebnim spremembam je dolg in zahteva, da sodelujemo vsi, posamezni resorji, celotna vlada, parlament in širša javnost," meni minister Simon Zajc. Foto: BoBo

Vlada je ob podpori vseh ministrstev sprejela stališče države do vizije EU-ja Čist planet za vse, je pojasnil okoljski minister Simon Zajc in poudaril, da se s tem stališčem uvrščamo med ambiciozne države na ravni Unije. "Naša država se bo v razpravi o določitvi ciljev do leta 2050 zavzemala za to, da si za cilj določimo nevtralno družbo do leta 2050," je dejal.

Prehod mora biti po Zajčevih besedah socialno pravičen, stroškovno učinkovit in pravično porazdeljen med zdajšnjimi in prihodnjimi generacijami. "Ne želimo si, da vse breme prilagajanja pade na poznejše generacije, ampak da ukrepati začnemo že zdaj," je bil jasen.

V zvezi s tem se je vlada po njegovih besedah seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike. O tem bodo obvestili DZ, prihodnji teden bodo o tem razpravljali z nevladnimi organizacijami, prav tako prihodnji teden bo tudi javna razprava.

"Ta okvir je zelo pomemben. V njem si določamo pot, kako bomo prišli do cilja, ki si ga bomo zastavili do leta 2050. Predlagamo, da se sprejme poseben podnebni zakon. Zakon je pomemben, ker želimo, da cilj, ki ga določimo do 2050, uživa zelo široko politično soglasje," je izpostavil.

Poleg zakona bodo predlagali aktivno spremljanje doseganja teh ciljev. "Predlagamo petletne ogljične proračune in petletne načrte spremljanje ukrepov, ker si ne želimo, da se nam leta 2040 zgodi, da niti približno še ne bomo blizu tega cilja," je tudi dejal Zajc, ki je tudi predlagal ustanovitev strokovnega sveta.

"Strokovnjaki bodo vladi svetovali pri pripravi petletnih načrtov, spremljali bodo njihovo izvajanje in bodo skozi vse mandate tisti glas, ki bo skrbel, da se držimo načrta," je pojasnil minister in dodal, da bo na to temo enkrat letno potekala tudi razprava v DZ-ju. "Predlagamo podnebni načrt in tako bo lahko tudi DZ preverjal vlado," je pojasnil.