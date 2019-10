Policisti pozivajo k čimprejšnji menjavi pnevmatik. Foto: Pixabay

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah opremljena z ustrezno zimsko opremo, ko so na cestah zimske razmere, ne glede na letni čas. Zakonsko določeno obdobje obvezne zimske opreme za vozila pa se začne s 15. novembrom in traja do 15. marca.

Motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, ter priklopna vozila, ki jih vlečejo, morajo biti opremljena z zimskimi pnevmatikami na vseh kolesih. Druga možnost za voznike takih vozil je, da imajo poletne pnevmatike s profilom najmanj treh milimetrov ter v vozilu ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredne pripomočke.

Vozila, ki so težja od 3,5 tone, pa morajo po zakonu imeti zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali poletne pnevmatike ter v opremi ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredne pripomočke za pogonska kolesa.

Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os, v primeru priklopljivega pogona pa vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

Na Obali brez zimske opreme

Določila o zimski opremi vozil ne veljajo v celoti zgolj v priobalnem območju Slovenije, kjer so vozila lahko opremljena tudi s poletnimi pnevmatikami s profilom najmanj treh milimetrov. Za priobalno območje zakon določa del ozemlja države med obalo Jadranskega morja, mejo z Italijo, mejo s Hrvaško ter cestami mejni prehod Osp-Črni Kal, Črni Kal-Aver, Aver-Gračišče in Gračišče-mejni prehod Brezovica pri Gradinu.