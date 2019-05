Prizor iz leta 2015, ko sta v Rigoncah prihod prebežnikov nadzorovali vojska in policija. Foto: BoBo

Predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjan Mlekuš je na novinarski konferenci opozoril na preobremenjenost policije, sodelovanje v mešanih patruljah z vojaki na meji pa je označil za sizifovo delo.

Vojaška okrepitev je po Mlekuševih besedah dobrodošla. Vendar, kot je opozoril, vojaki ne morejo delati samostojno, za administrativno delo po prijetju nezakonitega prebežnika je namreč odgovoren policist. "Ko mešana patrulja policista in pripadnika Slovenske vojske prime skupino 74 ali 60 ilegalnih prebežnikov, to pomeni, da vse administrativno delo, celoten postopek izvajanja policijskih pooblastil pade izključno na policista," je dodal.

Mlekuš je poudaril, da se varnostna situacija slabša, policisti pa kljub izgorelosti svoje naloge opravljajo odlično in požrtvovalno. Ob tem se je obregnil ob besede ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na odboru za notranje zadeve, da ministrstvo izvaja aktivno politiko zaposlovanja za policijo. "To je popolna laž, sprenevedanje in zavajanje," je dejal. V sindikatu se tudi sprašujejo, kako se bodo zagotovili policisti, ki bi delovali v mešanih patruljah z italijansko policijo na meji z Italijo.

Policijski sindikat: Na meji slabše

Sindikat policistov je sicer napovedal tožbo zaradi izplačil iz projekta varovanja schengenske meje in vključenosti stroškov delodajalca v znesek 15 milijonov evrov, kolikor so jih predvideli s stavkovnim sporazumom. V nasprotju z ministrstvom namreč menijo, da bi za te stroške morali zagotoviti dodatna sredstva. Napovedali so tudi stopnjevanje sindikalnih dejavnosti.

Od politike pričakujejo zaustavitev negativnih kadrovskih gibanj v policiji. Doslej predlagani ukrepi, tudi mešane patrulje na italijanski strani, so po Mlekuševih besedah smešni. Želijo si orodij, ki bi zmanjšala pritok prebežnikov, in poenostavitve postopkov.

Predstavniki sindikata so bili na novinarski konferenci ostri tudi do navedb premierja Marjana Šarca za portal Pod črto. Šarec je med drugim v intervjuju presodil, da je slovenska policija sposobna. "Je pa res, da se včasih gremo preveč sindikalnih bojev, tako v vojski, policiji kot tudi drugje. Vendarle sindikat ni tisti, ki mora voditi policijo, ampak mora policijo voditi direktor in tako naprej," je dejal Šarec.

Ob tem v sindikatu dodajajo, da ne vodijo policije, ampak predstavljajo zaposlene. "S svojimi izjavami glede policistov in policijskih sindikatov je grobo kršil temeljna načela demokratične družbe in pravne države," trdi Mlekuš. "Napad na sindikat in njegovo delovanje s takšnimi izjavami je napad na delavce, torej na šibkejše v delovnem razmerju. To je nedopustno," je dejal.

Šarec: Za očitke ne vidim razloga

Marjan Šarec se bo na očitke odzval tudi v Odmevih. Foto: BoBo

Predsednik vlade Šarec se je odzval na ostre kritike predsednika Sindikata policistov Slovenije Kristjana Mlekuša. Dejal je, da zanje ni razloga.

V kabinetu predsednika vlade pa so prepričani, da komentarji predsednika vlade oziroma izražanje njegovih jasnih stališč, povezanih z delovanjem predsednika Sindikata policistov Slovenije, niso kršitev temeljnih načel demokratične države. "Ob tem, ko predsednik sindikata omenja svobodo sindikalnega delovanja – v katero predsednik vlade nikoli ni posegal, prav nasprotno –, velja hkrati omeniti tudi svobodo izražanja," so dodali.

Ob tem so navedli, da predsednik vlade policijo izrazito ceni, glede očitkov o zapostavljenosti pa so spomnili na sklenjeni stavkovni sporazum, zvišanje proračunskih sredstev in na 15 milijonov evrov, ki so jih zagotovili za posebni projekt varovanja schengenske meje. "Njegov namen je dodatno plačilo policistom, ki skrbijo za varnost državljank in državljanov v obmejnem pasu in tudi notranjosti. Cilj vlade namreč je, da Slovenija ostane varna," so v kabinetu navedli v odzivu.

Ministrstvo: Poklukar ne izvaja nikakršnega pritiska

Boštjan Poklukar je sejem SOBRA označil za izjemen dogodek, namenjen predstavitvi služb, ki v Sloveniji skrbijo za varnost. Foto: BoBo

Notranji minister Poklukar ne izvaja nikakršnih pritiskov na sindikat policistov, na očitke slednjega odgovarjajo na ministrstvu prek sporočila za javnost.

Na notranjem ministrstvu so pojasnili, da se stavkovni sporazum s policijskima sindikatoma izvaja. O kariernem sistemu pogajanja še potekajo, objavili pa so tudi ponovno javno naročilo za analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice.

Sindikat policistov je sicer danes napovedal tožbo zaradi izplačil iz projekta varovanja schengenske meje. "Plačila delovne uspešnosti iz tega projekta redno potekajo. Glede samega zneska 15 milijonov pa je stališče vlade jasno, in sicer je 15 milijonov celoten znesek z vsemi prispevki delodajalca," v sporočilu za javnost odgovarjajo na ministrstvu.

Na opozorila o kadrovski podhranjenosti policije na ministrstvu zagotavljajo, da je zaposlovanje ena izmed prednostnih nalog, trudijo se za večjo prepoznavnost in priljubljenost poklica. Pojasnili so, da je slaba kadrovska slika posledica varčevalnih ukrepov preteklih vlad in splošnega pomanjkanja primernega kadra.

Kot so navedli, se je v skladu s sklepi, ki sta jih sprejeli sedanja in prejšnja vlada, dovoljeno število zaposlenih v policiji povečalo za 151, na 8.294. Poleg tega pa se do konca leta 2023 "zaposlitve pripravnikov in kandidatov za policiste ne štejejo v izvedbo kadrovskega načrta, kar pomeni, da se je v praksi dovoljeno število zaposlenih v policiji povečalo za približno 500 dovoljenih zaposlitev".

Za omejitev in preprečitev nedovoljenih migracij po njihovih zagotovilih policija opravlja vse ukrepe, pri tem pa uporabljajo vse razpoložljive kadrovske in tehnične vire. Razmere po navedbah ministrstva obvladujejo, ukrepe pa prilagajajo spremembam razmer. Mešane patrulje so običajna oblika meddržavnega sodelovanja, na meji s Hrvaško se izvajajo stalno, občasno pa tudi na mejah z drugimi sosednjimi državami, so še pojasnili.

Ob koncu sporočila dodajajo, da minister meni, da je predsednik sindikata Mlekuš "z današnjim nastopom nedvomno presegel običajno prakso sindikalnega delovanja in se zato porajajo vprašanja o motivih takšnega ravnanja".