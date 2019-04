Foto: BoBo

Med njimi je tudi 88-letna Jožefa Grčman, ki z 240 evri živi v zelo slabih razmerah, njeno zgodbo so pred kratkim objavili v oddaji Tednik. Po prispevku so gledalci za gospo zbrali kar 40 tisoč evrov. Jožefi Grčman bo Rdeči križ z zbranim denarjem prenovil staro hišo, v kateri živi sama, in plačeval oskrbo na domu.

A v programu Starejši za starejše opažajo, da se čedalje več upokojencev spopada z revščino. "Imamo več kot 30 odstotkov takšnih, ki jim lasten prihodek ne zadošča za preživetje meseca, in imamo 42 odstotkov takšnih, ki si potrebne pomoči ne morejo plačati," pojasni Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše Zveze društev upokojencev Slovenije.

Številne starejše je sram poiskati pomoč ali pa sploh ne vedo, do česa so upravičeni.

Upokojencem, ki prejemajo manj kot 577,34 evra pokojnine, so lastniki nepremičnine v vrednosti do 120.000 evrov in na bančnem računu nimajo več kot 2.500 evrov, pripada varstveni dodatek. "Starejši, to je izračun za eno osebo oziroma za samsko osebo, lahko skupaj s pokojnino pride do zneska 577 evrov. V primeru, da ima 500 evrov pokojnine, znaša varstveni dodatek 77 evrov," pojasni Gregor Resman z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zaradi zaznamb na nepremičninah so še pred dobrima dvema letoma le redki zaprosili za varstveni dodatek. A zdaj zaznamb na nepremičninah ni več, od spremembe leta 2017 se je število upravičencev varstvenega dodatka povečalo, trenutno jih je 18.000. Tisti s pokojnino, nižjo od denarne socialne pomoči, torej 392 evrov, pa lahko med drugim zaprosijo še za subvencijo najemnine in plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja. A Rožca Šonc poudarja, da o dostojni starosti težko govorimo, če upokojenec prejme manj kot 700 evrov mesečno.

