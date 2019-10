Foto: BoBo

Na Fursu so za neobdavčen pavšal izdali odločbo o dodatnem davku, vendar samo za en mesec, in sicer avgust 2016. To je nenavadno, davčni pregledi običajno zajemajo več let, opozori davčni svetovalec Ivan Simič. "Glede na to, da gre za več let trajajočo zadevo, je nenavadno, da je bil gledan samo en mesec. Morda je šlo za princip volk sit koza cela."

Neobdavčen pavšal poslanci prejemajo vse od leta 1992, zato bi morali inšpektorji pregled opraviti za pet let, dodaja Simič. "Menim, da bi morali pregledati zadnjih pet let, torej do zastaranja, in jim odmeriti davek za pet let, kar bi lahko pomenilo nekaj milijonov."

Tako pa je moral državni zbor poravnati 25.000 evrov dodatno ugotovljenih davkov, saj so upoštevali samo en mesec, kar je nepomembna vsota za parlamentarni proračun in v posmeh preostalim davčnim zavezancem, ki jih davčni inšpektorji temeljito pregledujejo, meni Ivan Simič. "Ostalim ne pregledajo samo enega meseca, pregledajo jim več mesecev ali več let, včasih celo pregledajo peto leto namesto zadnjega leta, ker se vmes obračunajo še zamudne obresti."

Državni zbor je, potem ko so bili zavrnjeni na drugi stopnji, pred enim letom vložil tožbo na upravno sodišče. Od tam sporočajo, da zadeva ni prioritetna. Poslanci pa so po davčnem pregledu najprej spremenili zakon o dohodnini in uzakonili neobdavčen pavšal, zdaj pa očitno tudi zaradi milega pregleda, širijo svoje davčne privilegije še na druga izplačila. Po neobdavčenem mesečnem pavšalu si želijo zdaj davčne ugodnosti razširiti še na uporabo službenih stanovanj, kilometrine in stroške izobraževanja.