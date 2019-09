Komisija za preprečevanje korupcije se je za preiskavo po poročanju POP TV odločila, ker bi ameriški Westinghouse, ki je največji dobavitelj Nuklearne elektrarne Krško, lahko bil v igri tudi za gradnjo drugega bloka Neka, če bi se Slovenija zanj odločila.

Zavod, katerega ustanovitelj je Črnčec, je registriran tudi za trgovino na drobno in poslovno svetovanje. Foto: BoBo

Direktorica inštituta, ki ne posluje

Zvonka Truden je računovodkinja in že od leta 1998 direktorica v družbi Westinghouse Krško, saj po takrat veljavni zakonodaji tujec ni mogel imeti upravljavske funkcije v družbah s sedežem v Sloveniji. Vodenje inštituta za globalno upravljanje (Iglu) je prevzela januarja letos, ko je njihovo družinsko podjetje prevzelo vodenje računovodstva. Od takrat sicer Iglu ne posluje, nima ne prihodkov ne zaposlenih, saj je soustanovitelj Črnčec prevzel politično funkcijo v kabinetu premierja.

Zakaj je Črnčec vodenje Igluja zaupal Trudnovi, ni znano, Dnevnik pa domneva, da za njenim prihodom stoji Vida Žurga, ki je od februarja letos članica uprave Telekoma Slovenije. Ta je tudi ustanovila Iglu, a leta 2015 iz njega izstopila in ga prodala Črnčecu, ki je sicer mentor pri njeni doktorski nalogi.

Črnčec je za TV Slovenija zatrdil, da z ameriško multinacionalko ni nikoli imel nikakršne povezave. Zvonki Truden pa je vodenje svojega inštituta zaupal, ker je priznana računovodja in ji zato zaupa.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec je v torek za POP TV dejal, da je morda Črnčec v trenutku, ko je prevzel funkcijo v vladi, res izpolnjeval pogoje in komisiji prijavil lastništvo podjetja, toda takrat se po njegovih besedah ni vedelo, da je direktorica zavoda postala Trudnova, ki je povezana z Westinghousom. In da je ustanoviteljica Igluja postala članica uprave Telekoma Slovenije, po Štefanečevih besedah ne more biti naključje.

Ker se vzbuja vtis o netransparentnosti delovanja, bo KPK primer obravnaval.

Lobistični pritisk ameriškega ministra

Ameriški Westinghouse je sicer leta 1974 dobavil opremo za Nek. V razpravah o možni gradnji drugega bloka se omenja kot možen dobavitelj tudi v tem primeru, za kar je aprila letos ob obisku v Sloveniji odkrito lobiral ameriški minister za energetiko Rick Perry.

Premier Marjan Šarec je v intervjuju za TV Slovenija poudaril, da bo, če se bo država odločila za takšno naložbo, izvajalec izbran z mednarodnim razpisom. "Zainteresirani so Američani, zainteresirani so Rusi. In vsem smo tudi povedali, da to še ne bo jutri."