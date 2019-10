Foto: BoBo

Obrambni minister Karl Erjavec je poudaril, da je največ, kar lahko domoljub naredi za svojo domovino, to, da zanjo žrtvuje najdragocenejše – svoje življenje. "Nikoli ne bomo pozabili velike žrtve, ki so jo vaši dragi dali za domovino. Spominjamo se jih z veliko hvaležnostjo in odgovornostjo do Republike Slovenije, katere samostojnost in suverenost so obvarovali," je dejal minister svojcem padlih v vojni za Slovenijo.

"Slovenci smo si morali izboriti pravico do narodne in jezikovne samobitnosti, svobodo, pravico do suverenosti na svojem ozemlju in lastno državo. Po zaslugi pripadnikov Teritorialne obrambe in slovenske policije, takratnega državnega vodstva, civilne obrambe in prebivalstva ter odlične organiziranosti vseh subjektov v mladi državi je bilo leta 1991 uresničeno zgodovinsko hrepenenje našega naroda. V vojni za Slovenijo je bila obranjena plebiscitarna odločitev Slovenk in Slovencev," so Erjavčeve besede še povzeli na spletni strani ministrstva.

Slovesnosti so se udeležili tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer, ljubljanski župan Zoran Janković, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij ter svojcih padlih v vojni za Slovenijo.

Klampferjeva, Erjavec, Poklukar in Janković so dopoldne vence položili še pri kostnici žrtvam prve svetovne vojne in pri spomenikih padlim v narodnoosvobodilnem boju in v Gramozni jami.

Vodstvi ministrstva za notranje zadeve in policije in predstavniki Združenja Sever pa so s polaganjem cvetja počastili spomin na umrle pripadnike policije pri spominskem obeležju v Parku spomina v Tacnu.

Spominske slovesnosti so se udeležili Poklukar, državna sekretarka na notranjem ministrstvu Melita Šinkovec, generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, direktor uprave uniformirane policije Srečko Jarc in direktor uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav ter predsednik Združenja Sever Tomaž Čas.

Spomenik v Tacnu je posvečen policistom, padlim v vojni za Slovenijo 1991, in policistom, ki so umrli pri opravljanju policijskih nalog od julija 1991. V osamosvojitveni vojni za Slovenijo je umrlo šest policistov, ranjenih je bilo 28 pripadnikov policije. Med opravljanjem policijskih nalog po letu 1991 je umrlo sedem policistov, so zapisali na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.