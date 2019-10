Predsednica društva Maus Nataša Švikart se je znašla pod plazom novih očitkov. Foto: MMC RTV SLO

Potem ko je predsednica dobrodelnega društva Maus Nataša Švikart Žumer priznala, da si je izposodila 29 tisoč evrov od denarja, ki so ga ljudje darovali za operacijo šestletnega Gala, in jo je fantkova mama Nataša Vrbnjak Šteflič tudi ovadila, na dan prihajajo novi sumi staršev, za katere je Švikartova zbirala denar. Na policijo sta jo tako prijavila tudi Jožica Aberšek, mama dečka Marka, in Marjan Beranič, oče deklice Lane, je poročal časopis Večer.

Do spora med Galovo družino in društvom Maus, na čelu katerega je Nataša Švikart, je prišlo po tistem, ko naj bi Švikartova priznala, da si je za lastne potrebe od zbranega denarja izposodila skoraj 30.000 evrov. Foto: Televizija Slovenija

Oče Lane, Marjan Beranič, je za Večer pojasnil, da je operacijo in pot za Lano in zanj kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Za prevajalko Tamaro, ki ju je spremljala, ker oče ne zna angleško, pa je morala družina sama pokriti vse stroške. V finančni stiski so se obrnili na društvo Maus, ki je denar zbiralo in jim je nakazalo 18.000 tisoč evrov, čeprav so se po navedbah očeta pogovarjali, da bi potrebovali vsaj 20.000 evrov.

"Zelo na tesno smo bili z denarjem po treh mesecih, čeprav smo zelo pazili na stroške," je povedal Beranič. "Sumim, da je bilo zbranega veliko več denarja, da je ogromno denarja tudi zadržala, trditi pa tega ne morem. Nimam pa nič proti, če se je denar prenašal tudi na druge otroke, jim privoščim, samo rad bi vedel. Tako vem, da je recimo denar od prodaje knjig za Lano Švikartova namenila drugim."

Prav Beranič je po poročanju Večera društvo Maus priporočal Galovi mami. "Res mi je žal, da sem to naredil, saj smo že prej sumili, da se nekaj ne sklada, predvsem ni bilo natančne evidence, koliko je dejansko zbrane gotovine v škatlah ob trgovskih centrih in bolnišnicah."

Galova mama Nataša Vrbnjak Šteflič Švikartovi ne verjame več ničesar. Foto: Radio Maribor

Kje so bančni izpiski?

Švikartovo je ovadila tudi Jožica Aberšek. Njenemu sinu Marku je sicer ravno tako strošek operacije in poti kril ZZZS, a je tudi po izkušnjah Beraniča pričakovala, da to zaradi različnih postranskih stroškov in morebitnih nepredvidenih medicinskih posegov ne bo zadosti, zato se je prav tako obrnila na društvo Maus. Društvo je nato Aberškovi nakazalo 36.000 evrov, a ta pravi, da ne ve, koliko so ljudje v resnici darovali za Marka.

"Nikoli je nisi smel nič vprašati, ker ti je osorno odgovorila, da o kakšni transparentnosti ne govorim. Marsikdo je težko dal denar, pa ga je dal. Marko je znan že od tretjega leta, ko so mu hoteli noge odrezati, zagotovo se je zbralo več. Če so ljudje darovali za Marka, naj Marko dobi. Zakaj ne predloži izpiskov? Zakaj se norčuje iz bolnih otrok in zmedenih staršev?" je značaj Švikartove opisala Markova mama.

Švikartova: Prodala bom hišo

Za Gala se je zbralo skoraj 140.000 evrov, je zatrdila Švikartova. V uredništvo Večera je poslala tudi izpisek stanja na transakcijskem računu društva, na katerem je 71.000 evrov, posredovala pa je tudi izpisek Telekoma, iz katerega je razvidno, da se je pri njih nabralo še za 30.000 evrov od SMS-donacij. Slabih devet tisoč evrov je bilo že plačane are za operacijo, in če prišteje še denar, ki si ga je izposodila, torej 29.000 evrov, je to okrog 140.000 evrov, je poročal Večer.

Kdaj bo vrnila izposojeni denar? "Mož ureja kredit, da mi bo posodil, hkrati urejam cenilca, da bom prodala hišo. Vse bom vrnila in si ne bom nič povrnila, ne stroškov ne poplačila dela za to akcijo, pa četudi smo včasih več ur stali in nagovarjali ljudi, naj darujejo. Predvidevam, da bo kredit urejen v 14 dnevih, da bomo lahko vrnili denar," je povedala za Večer.

Ovadbe staršev pa je Švikartova komentirala z besedami, da se komunikacija s starši pogosto zalomi, "ker se starši, za katere zbiram denar, obnašajo, kot da sem pri njih v službi, in hočejo vedno več in več. Nikoli ni dovolj. Nikoli pa se ni zbralo bistveno več, kot sem jim nakazala."

Galova mama Nataša Vrbnjak Šteflič je po poročanju Večera skeptična in Nataši Švikart ne verjame ničesar, dokler ne bo denar tudi fizično na računu druge humanitarne organizacije.