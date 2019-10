MMC-jev projekt Predsodki! Foto: MMC RTV SLO/Pixabay

Takšne in drugačne misli se nam vsem pogosto podijo po glavi in pri tem niti ne pomislimo, da s tem, ko na podlagi lastnih pridobljenih prepričanj sodimo druge, hranimo predsodke do tistih, ki so od nas drugačni.

So pa tudi primeri, ko starš vleče otroka stran, v smislu pusti, ne smeš gledati. To mogoče ni najprimerneje, ker ta otrok, ko bo odrasel, bo pač navajen gledati stran. Projekt Predsodki!

Definicije predsodkov niso enoznačne, raziskovalci jih pojmujejo bolj ali manj široko. Skupno pa jim je to, da gre za skupek nepreverjenih in neutemeljenih stališč do posameznikov ali družbenih skupin, stvari, dejavnosti in tudi idej, pri čemer veliko vlogo igrajo čustva, zato se jih je zelo težko otresti, saj so močno neodporni proti spremembam.

Na začetku, ko stopim na pot z nekimi močnimi načeli, dosežem odbojnost. Ljudem se to upre in se umaknejo. Sčasoma, ko se moja načelnost zakorenini in začne rojevati plodove ter dobi vrednost tudi za družbo, takrat ljudje običajno pridejo nazaj. Tako izkušnjo imam sam. Nekaj ljudi se je na začetku odmaknilo od mene, a so pozneje prišli nazaj. Projekt Predsodki!

Ko razmišljamo o predsodkih, lahko hitro naštejemo tiste glavne, najpogostejše: rasni predsodki, etnični predsodki, spolni predsodki, predsodki v odnosu do istospolno usmerjenih, predsodki do starejših ljudi, predsodki do duševno bolnih, invalidov … in seveda v zadnjih letih predsodki do prebežnikov.

A predsodke imamo lahko do kogar koli, ki ga imamo za drugačnega od nas, za katerega mislimo, da živi/biva/obstaja na način, ki za naše pojmovanje "ni normalen", ki ni "naš", pa naj gre za odločitve o načinu prehranjevanja, načinu bivanja, načinu izražanja samega sebe skozi nekonvencionalne prakse in podobno.

Kako torej predsodke "zlomiti", če je zanje značilno predvsem to, da jih spremljajo močna čustva? Preseganje predsodkov namreč prav zato zahteva ogromno volje in lastnega preizpraševanja. Od posameznika zahteva, da pogleda globoko vase, se s svojimi čustvi sooči in si predvsem prizna, da morda nima prav.

V MMC-jevem projektu Predsodki! želimo javnosti, našim uporabnikom, ponuditi prav to. Možnost preverjanja upravičenosti lastnih prepričanj.

Hočejo, da se jih upošteva. Tako kot mi vsi. Mi pač znamo naše zahteve ubesediti, se znamo postaviti zase. Oni se drugače ne znajo zase postaviti, kot da pač tam so. In to dajo vedeti. Projekt Predsodki!

Pred kamero smo povabili ljudi iz različnih skupin, ki se zaradi načina življenja, življenjskih okoliščin, za katere niso sami krivi, ali pa lastnih odločitev v družbi pojmujejo kot "drugačni" od "nas" (nas, "normalnih", seveda) in se zato pogosto spopadajo s predsodki. Ne gre le za posameznike iz "najočitnejših" družbenih skupin, ampak tudi in predvsem za tiste, ki v svoji okolici izstopajo in so najmanj žrtve zaničljivih pogledov, žaljivih šal, nesramnih opazk in pripomb.

Velikokrat na nas gledajo kot na nekakšne čudake, ki da nam je očitno tako dolgčas v življenju in imamo tako dobro življenjsko situacijo, da hočemo biti samo malo posebni, hočemo nastopati ali pa želimo, da se nekdo ukvarja z nami. Projekt Predsodki!

Ti posamezniki predstavljajo svoje zgodbe, svoje poglede na lastna življenja in odločitve, poleg tega pa jih soočamo z najpogostejšimi, pogosto tudi hudobnimi, neokusnimi prepričanji in jim dajemo možnost, da nanje odgovorijo in predstavijo drugo plat zgodbe.

Kakšni so torej njihovi argumenti na najpogostejša prepričanja, ki jih potiskajo v obrobne skupine družbe. Kaj je na drugi strani trditve, ki je "rodila" predsodek?

Vabimo pa vas, da pogledate vase, prisluhnete in preberete zgodbe "drugih", razmislite ter šele potem sodite.

Vabljeni k spremljanju MMC-jevega projekta Predsodki!