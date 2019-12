Foto: BoBo

Milena Jankovič iz Društva izginuli dojenčki Beograda je prepričana, da je na območju nekdanje Jugoslavije deloval sistem organizirane trgovine z novorojenimi otroki: "Vsem materam, ki so jim rekli, da je otrok umrl, so v porodnišnici dali pomirjevala. Ko so po nekaj dneh zapustile porodnišnico, so se zavedle, kaj se je zgodilo. Otroka so medtem oddali v posvojitev."

Navezali so številne stike z osebami, ki iščejo biološke starše, in materami, ki iščejo otroke, za katere mislijo, da so bili prodani, ne pa umrli ob rojstvu. Pred kratkim so povezali moškega iz Srbije, ki je bil rojen v Kopru, z žensko, ki živi na Hrvaškem: "Njegovi krušni starši so zdaj pokojni, a hranili so zapestnico, ki jo je dobil ob rojstvu. Na njej je zapisano ime bolnišnice in številka otroka. Nato smo iskali mater, ki je takrat rodila v Kopru in ki so ji rekli, da je otrok umrl. Datum njegovega rojstva se ujema z datumom njenega poroda. Številka na njegovi zapestnici je enaka številki ne njeni. Velika verjetnost je, da je to to."

Dokončen lahko da DNK-analiza. Jankovićeva domneva, da se bo moški sam obrnil na državne organe pri nas, da poiščejo dokumentacijo o njegovem rojstvu. Ena od takratnih babic Nataša Juriševič je bila nad zgodbo šokirana: dala bi roko v ogenj, da se to ni moglo zgoditi.

Direktor izolske bolnišnice, kamor se je sredi devetdesetih let iz Kopra preselila porodnišnica, Radivoj Nardin za ta primer še ni slišal, zatrjuje pa, da hranijo vso dokumentacijo. "Obstaja pot: to je sodni nalog z zahtevo. Ko nas policija ali sodišče pozoveta, vedno podamo vse dokaze in dokumentacijo," pojasnjuje.

Jankovićeva pravi, da so zaradi drugega primera, ki naj bi bila povezan s Slovenijo, podali prijavo pri nas in na beograjsko tožilstvo. Glede koprskega primera pa dodaja, če ne bosta tega prijavila vpleteni osebi, bo to storilo društvo.